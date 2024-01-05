NBA／12月獎項出爐 雷霆雙少包辦最佳球員、最佳新人
NBA官方今天公佈12月份東西區最佳球員，雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以全能數據挾頂尖成績獲選西區最佳球員；公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）依舊宰制禁區，還在12月寫下生涯新高64分，拿下生涯第10座東區單月最佳球員。
亞歷山大4度入選單週最佳球員，但單月最佳是頭首次，本月他繳出31.6分、6.6助攻、3.1抄截，助隊打出西區第2的10勝3敗戰績，他本季場均31.4分排名聯盟第3。
至於一同獲獎的安戴托昆波就是單月最佳球員的常客了，這是他生涯第10次獲選，12月場均能貢獻32.5分、11.5籃板、6.8助攻，公鹿單月戰績為11勝2敗，持續緊追分區龍頭塞爾蒂克。
另外值得一提的是，亞歷山大的菜鳥隊友霍姆葛倫（Chet Holmgren）本月場均17.4分、7.7籃板、3.5阻攻，連續兩個月擊敗狀元郎班亞瑪（Victor Wembanyama）獲選單月最佳新秀，雷霆單月包辦兩項大獎；東區則是由熱火隊的黑馬新秀哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）得獎。
單月最佳教練則是由快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）和塞爾蒂克教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）摘下，兩人各自帶出11勝2敗、12勝2敗戰績，都是分區單月最佳。
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