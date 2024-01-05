NBA／哈登嗆酸民去哪了？ 前隊友：沒人在意例行賽打多好
快艇近15戰豪取13勝，「大鬍子」哈登（James Harden）昨天賽後也怒嗆看衰他的酸民。不過哈登前隊友柏金斯（Kendrick Perkins）對此不以為然，他直言沒人在意哈登例行賽打多好，因為哈登總是在季後賽消失。
柏金斯先稱讚哈登，並認為快艇是衛冕軍金塊的最大威脅，但他回擊哈登昨天的言論，「我不是在酸，只是在陳述事實。當你剛到快艇時，確實打得很掙扎；現在你們打得很好，但沒人在乎。我想看你季後賽的表現，你別忘了首次進總冠軍賽，我是你的隊友，我們輸熱火隊，當時都找不到你。」
柏金斯曾在雷霆隊和哈登當隊友，2011-12賽季有杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和哈登的雷霆，總冠軍賽不敵熱火，哈登當時場均12.4分，投籃命中率37.5%。柏金斯是主力中鋒，場均出賽23.2分鐘，得到4.8分6.8籃板。
柏金斯也提到其他例子，「我們看見你對76人的態度，當時你們該擊敗塞爾蒂克，結果你們輸了。保羅（Chris Paul）在火箭的時候受傷無法上場，你又無法結束系列賽。說到底我們不在意你例行賽的表現，因為看見你上季在安比德（Joel Embiid）身邊的表現，我們更在意你在關鍵時刻的表現，正是季後賽。」
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