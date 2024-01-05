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NBA／明星賽票選字母哥領先 詹姆斯破紀錄20次入選在望

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
明星賽第一階段票選結果公布，仍和近幾年相同，東西區由字母哥(右)與詹姆斯(左)領先群雄。 路透
明星賽第一階段票選結果公布，仍和近幾年相同，東西區由字母哥(右)與詹姆斯(左)領先群雄。 路透

NBA全明星賽今年將在印第安納波利斯舉行，而聯盟也在今天公布第一階段球迷票選結果，其中東西區依舊由安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、詹姆斯（LeBron James）暫居領先，至於地主溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）人氣也不遑多讓，目前在東區後場票選中領先里拉德（Damian Lillard）、楊恩（Trae Young）等人。

今年NBA全明星賽將取消過去幾年採用的隊長選秀制度，恢復過往的東西區對抗賽制，先發球員票選的部分依舊採取球迷投票佔比百分之50，媒體與球員投票各佔百分之25的方式，至於替補陣容依舊由教練進行選擇。

而聯盟也在今天公布第一階段球迷票選結果，其中上屆兩位隊長安戴托昆波、詹姆斯都已獲得超過200萬票，在東西區暫居領先位置，其中詹姆斯所在的西區前場部分，前5名分別為詹姆斯、杜蘭特（Kevin Durant）、約柯奇（Nikola Jokic）、戴維斯（Anthony Davis）、雷納德（Kawhi Leonard），西區後場前5名則為唐西奇（Luka Doncic）、柯瑞（Stephen Curry）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）。

至於東區票選部分，前場前5名分別為安戴托昆波、安比德（Joel Embiid）、泰托姆（Jayson Tatum）、巴特勒（Jimmy Butler）、布朗（Jaylen Brown），後場前5名則為哈利伯頓、里拉德、楊恩、米契爾（Donovan Mitchell）和馬克西（Tyrese Maxey）。

其中詹姆斯目前生涯已經19度入選明星賽，如果今年再度入選將以20次入選超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），改寫聯盟史上最多次入選明星賽紀錄，而下一輪票選結果預計在台灣時間12日公布。

Giannis Antetokounmpo LeBron James

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