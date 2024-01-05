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NBA／輸溜馬4次烙印在腦海 字母哥：連做愛也會想起
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前對陣溜馬狂轟生涯新高64分，不料接下來兩度對戰溜馬都輸球，本季雙方對戰1勝4敗，讓字母哥腦海裡都是這件事。
安戴托昆波本季面對溜馬，繳出場均42.2分13.0籃板5.4助攻，命中率67.6%的恐怖數據。不過溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）表現同樣神勇，場均27.0分11.0助攻5.8籃板，命中率53.2%，5場比賽只有7次失誤。
儘管溜馬戰績和帳面實力不如公鹿，但本季對戰4勝1敗，儼然成為公鹿殺手。安戴托昆波受訪時就表示，「你會去想著這件事（輸溜馬4次），當你回家睡醒時，你會想著它。當你回去訓練時，你也會想到它。當你晚上準備要做愛時，你也會想起它。」
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