快訊

北韓突射200發砲彈！南韓下令延坪島居民緊急避難

南韓查造船技術外洩 馬文君：潛艦國造恐成國際醜聞

中職／東西沒有壞就不要修 中信兄弟換帥啟示錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／輸溜馬4次烙印在腦海 字母哥：連做愛也會想起

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波本季輸給溜馬4次，成為他腦海裡揮之不去的陰影。 美聯社
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波本季輸給溜馬4次，成為他腦海裡揮之不去的陰影。 美聯社

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前對陣溜馬狂轟生涯新高64分，不料接下來兩度對戰溜馬都輸球，本季雙方對戰1勝4敗，讓字母哥腦海裡都是這件事。

安戴托昆波本季面對溜馬，繳出場均42.2分13.0籃板5.4助攻，命中率67.6%的恐怖數據。不過溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）表現同樣神勇，場均27.0分11.0助攻5.8籃板，命中率53.2%，5場比賽只有7次失誤。

儘管溜馬戰績和帳面實力不如公鹿，但本季對戰4勝1敗，儼然成為公鹿殺手。安戴托昆波受訪時就表示，「你會去想著這件事（輸溜馬4次），當你回家睡醒時，你會想著它。當你回去訓練時，你也會想到它。當你晚上準備要做愛時，你也會想起它。」

公鹿 溜馬 Giannis Antetokounmpo

相關新聞

NBA／字母哥接管比賽連得12分拔刺 但想隔扣溫班亞瑪踢鐵板

公鹿與西區弱旅馬刺交手，比賽意外陷入苦戰，關鍵時刻「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）接管比賽，連得12分，雖然他試圖隔扣溫班亞瑪（Victor Wembanyama）踢

NBA／輸溜馬4次烙印在腦海 字母哥：連做愛也會想起

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前對陣溜馬狂轟生涯新高64分，不料接下來兩度對戰溜馬都輸球，本季雙方對戰1勝4敗，讓字母哥腦海裡都是這件事。 安戴托昆波

NBA／明星賽票選字母哥領先 詹姆斯破紀錄20次入選在望

NBA全明星賽今年將在印第安納波利斯舉行，而聯盟也在今天公布第一階段球迷票選結果，其中東西區依舊由安戴托昆波（Giann...

NBA／漢姆胡亂調度失球員信任 傳湖人休息室隔閡問題嚴重

湖人隊近況慘烈，近12場比賽僅拿下3勝，難以想像和季中錦標賽冠軍是同一支球隊，主帥漢姆（Darvin Ham）的帶兵功力引起各界質疑，根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Ch

NBA／與騎士達成買斷 「西班牙金童」魯比歐結束12年生涯

「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）今天確定和騎士達成買斷協議，並宣布結束12年的NBA生涯。 魯比歐今天在社群網站發文提到，「7月30日是我人生中最艱難的夜晚，我的思緒陷入一片黑暗。

NBA／魔術將退休歐尼爾32號球衣 創隊史首位球員紀錄

魔術球團在今天宣布將於2月14日退休名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）的32號球衣，這不僅是魔術隊史首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。