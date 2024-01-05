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NBA／字母哥接管比賽連得12分拔刺 但想隔扣溫班亞瑪踢鐵板

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波(左)、溫班亞瑪(右)。 歐新社
安戴托昆波(左)、溫班亞瑪(右)。 歐新社

公鹿與西區弱旅馬刺交手，比賽意外陷入苦戰，關鍵時刻「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）接管比賽，連得12分，雖然他試圖隔扣溫班亞瑪（Victor Wembanyama）踢到鐵板，但公鹿終場仍以125：121贏球。

溫班亞瑪第三節一次快攻機會中，換手運球閃過防守，再隔扣公鹿中鋒洛培茲（Brook Lopez），引發全場球迷躁動，馬刺三節打完也和公鹿戰成平手。

末節戰況持續膠著，安戴托昆波先完成三分打，再連飆2顆外線，溫班亞瑪也回應一記三分球，再度戰成平手。

不過安戴托昆波接著強攻禁區，再度完成三分打，字母哥食髓知味，再度衝向禁區試圖隔扣，但被溫班亞瑪賞出一記麻辣鍋，馬刺也獲得追平機會。結果馬刺後衛瓊斯（Tre Jones）未把握底角外線空檔，逃不過輸球命運。

安戴托昆波全場得到44分14籃板7助攻，里拉德（Damian Lillard）25分10助攻。馬刺方面，溫班亞瑪只上場26分鐘，就拿到27分9籃板5阻攻，隊友瓦賽爾（Devin Vassell）則砍進34分。

馬刺 公鹿 Giannis Antetokounmpo Victor Wembanyama

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