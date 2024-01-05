NBA／與騎士達成買斷 「西班牙金童」魯比歐結束12年生涯

「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）今天確定和騎士達成買斷協議，並宣布結束12年的NBA生涯。

魯比歐今天在社群網站發文提到，「7月30日是我人生中最艱難的夜晚，我的思緒陷入一片黑暗。我知道自己會走向那條路，但從未想過會失控，第二天，我就決定暫停職業生涯。」

魯比歐表示，「等到時機成熟的那一天，我樂意與大家分享自己全部的經歷，這樣能幫助其他有類似狀況的人們。在那之前，出於對家人和自己的尊重，我希望先保密。因為我仍在努力改善心理健康，但我可以自豪地說，我現在好多了，每天都變得更好。」

魯比歐直言自己的NBA生涯已達到終點，「這一切始於2009年6月的紐約選秀之夜，在聯盟打滾12年，經歷起起伏伏，收穫許多美好回憶和關係。明尼蘇達（灰狼）、猶他（爵士）、鳳凰城（太陽）和克里夫蘭（騎士），感謝你們！」魯比歐最後也感謝騎士球團尊重他的決定，並感謝所有支持他的人。

青年時期就已經成名的魯比歐，俊俏的外型和充滿靈性的球風，讓他當年被賦予籃球金童的美名。他2011年正式登陸NBA，展現優異的控場能力，但投射技術不佳，讓他與一線控衛有不小的差距，他生涯場均能得到10.8分、7.4助攻和4.1籃板。