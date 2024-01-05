NBA／洛城雙雄大反差…快艇15戰13勝 湖人12戰9敗

湖人隊今天在主場以96：110不敵少了巴特勒（Jimmy Butler）的熱火隊，苦吞3連敗，賽後位居西區第10，和排名第11的勇士隊沒有勝差，近期湖人表現實在太糟糕，就連主場球迷也看不下去，在賽末紛

2024-01-04 16:26