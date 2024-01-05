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NBA／洛城雙雄大反差…快艇15戰13勝 湖人12戰9敗

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
快艇成為聯盟近期狀況最火熱的球隊，明星後衛哈登（左)就怒嗆那些過去看衰他的酸民。 美聯社
快艇成為聯盟近期狀況最火熱的球隊，明星後衛哈登（左)就怒嗆那些過去看衰他的酸民。 美聯社

洛城雙雄快艇湖人隊近期戰績呈現極大反差，快艇三巨頭雷納德喬治哈登昨天攜手攻下85分，以131：122擊敗太陽隊，近15場比賽拿到13勝，季中錦標賽冠軍湖人隊則以96：110敗給熱火隊，吞下近12戰第9敗。

快艇本季補進哈登後一度陷入磨合低潮期，上月止跌回升，13場比賽僅輸掉兩場雷納德缺陣的賽事，昨面對杜蘭特缺陣的太陽，從開賽起就展現優勢，最終以9分差距取勝。

快艇贏球後離西區第2、3名的雷霆、金塊隊僅剩1場勝差，攻下33分的喬治說：「還有很多地方可以更好，但很喜歡現在處境，雖有點陳腔濫調，天空才是我們的極限。」

湖人昨天在主場迎戰熱火，以14分差距吞下3連敗，戴維斯攻下29分17籃板最佳，詹姆斯拿下12分9助攻，不過輸球後不受訪就離場。戴維斯說：「我們現在在各方面都不太好，如果繼續這樣，狀況將會變得很不利，必須盡早解決問題。」

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