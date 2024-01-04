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NBA／班切羅飆生涯新高43分 魔術三分破紀錄仍2OT不敵國王
魔術前鋒華格納（Franz Wagner）首節傷退，狀元郎班切羅（Paolo Banchero）砍下生涯新高43分，率隊與國王殺進二度延長，才以135：138敗下陣來。
末節讀秒階段，國王板凳暴徒蒙克（Malik Monk）切入追平比分，魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs）外線沒進，比賽進入延長。
蒙克在第一次延長最後關頭2罰1中，取得2分領先。班切羅持球過半場差點失誤，剩下3秒直接強攻籃下，硬取2分，將比賽拖進二度延長。
國王靠著穆雷（Keegun Murray）三分球和福克斯（De'Aaron Fox）單打，在二度延長最後一分鐘取得2分領先，福克斯隨後還站上罰球線，但2罰1中。魔術將追平機會交給班切羅，他三分球出手沒進，結束比賽。
國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）全場得到22分23籃板12助攻，他是聯盟近40年首位拿下此數據的球員。蒙克37分9助攻，穆雷28分12籃板，福克斯22投僅6中，只有15分7助攻。
魔術本場團隊三分命中率高達56.8%，投進25顆創隊史紀錄，不過在禁區只得到24分。蒙克受訪時談到國王本場的防守，「我們防守計畫非常完美，完全做了我們想做的事。他們今晚命中很多球，要向他們致敬。」
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