NBA／雷霆連克強權成奪冠熱門？霍姆葛倫：還有50場要打

雷霆隊昨天在激戰中擊敗東區龍頭塞爾蒂克隊，持續坐穩西區第2，本季這支新興的年輕強權數度擊敗聯盟頂尖球隊，讓外界十分好奇，幾乎篤定將闖進季後賽的他們能走多遠？對此超級新人霍姆葛倫（Chet Holmgren）則謙虛回應道，目前球隊只專注在當下的每場球賽。

霍姆葛倫進攻端能裡能外，防守端存在感強大，目前在NBA官方排名新人王榜首，與一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、同梯的威廉斯（Jalen Williams）被譽為新一代的「雷霆三少」，不過他對於新人王頭銜表示淡定，僅表示：「我什麼東西都沒證明，我才打了30場比賽。」

在霍姆葛倫的加持下，雷霆本季戰績突飛猛進，長期位居西區前段班，目前距離龍頭灰狼隊僅有1場勝差，除此之外，雷霆本季與金塊、灰狼、塞爾蒂克等球隊交手都曾拿過勝利，顯現出雷霆的硬實力可以和爭冠球隊叫板，天花板無可限量。

對此，霍姆葛倫的態度很務實，「我們例行賽還有50場要打，在新年第2天就在思考總冠軍賽......我想，我們會錯過讓自己變更好的機會，我們只專注下場在亞特蘭大的比賽。」

霍姆葛倫是2022年選秀榜眼，但去年因腳傷整季報銷，直到本季才迎來生涯首秀，截至今日賽前場均能貢獻17.6分、7.6籃板、助攻和阻攻同為2.7次。