NBA／KD缺陣小寶兒當奇兵 快艇三星轟85分斷太陽4連勝
太陽今天主場迎戰強敵快艇，杜蘭特（Kevin Durant）仍因傷缺陣。快艇靠著三星合砍85分，終場以131：122擊敗太陽，拉出一波4連勝，太陽也終止4連勝。
首節快艇靠著喬治（Paul George）獨得17分，加上曼恩（Terance Mann）12分火力挹注，首節打完就領先15分。第三節布克（Devin Booker）獨得19分，但同樣守不住快艇精準外線攻勢，以16分落後進入末節。
太陽末節換上小寶兒（Bol Bol），他單節獨得8分，幫助太陽一度將分差追到個位數，不過哈登（James Harden）關鍵時刻飆進三分球，太陽又發生要命失誤，最終仍逆轉失敗。
喬治全場得到33分7籃板，雷納德（Kawhi Leonard）30分8籃板，哈登22分11助攻。太陽方面，布克砍下35分6助攻，比爾（Bradley Beal）20投僅7中，進帳21分。小寶兒打19分鐘就攻下14分5籃板，正負值+9全隊最高。
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