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NBA／憶Kobe最終戰60分 海瓦德：他打不好但最後3分鐘很神

聯合新聞網／ 綜合報導
布萊恩(左)、海瓦德(右)。 路透
布萊恩(左)、海瓦德(右)。 路透

湖人已故球星布萊恩（Kobe Bryant）生涯最終戰對陣爵士狂飆60分，是許多球迷永遠無法忘懷的回憶。當時效力爵士的海瓦德（Gordon Hayward）近日在節目上討論該場比賽，直言布萊恩當天狀況不好，但最後3分鐘表現不可思議。

2016年4月14日布萊恩迎來生涯最終戰，他全場50投22中砍下60分，率領湖人以101：96逆轉爵士。布萊恩當天透露所有隊友都叫他不要傳球，爵士則被懷疑配合演出，造就這場傳奇之戰，對此，海瓦德回憶起當時比賽的心態。

海瓦德在快艇球星喬治（Paul George）的節目上表示，「我也是布萊恩的粉絲，因此我不想貶低那場比賽，但我們在賽前就得知那場比賽不重要了。」該場比賽是例行賽最終戰，爵士原本還有機會進季後賽，但湖人比賽開打前，火箭擊敗國王搶下最後1張季後賽門票，因此比賽結果對爵士已無意義。

海瓦德形容，布萊恩生涯最終戰氣氛就像一場電影，確實是獨一無二的比賽，「不過我要說，我們在比賽大部分時間都有優勢，他可能投了6、7次麵包球，出手50次。我不認為他這場比賽多數時間打得很好，但最後3分鐘的他很特別，最後3分鐘很不真實的，那就是典型的布萊恩。」

Kobe Bryant Gordon Hayward

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