NBA／傳湖人與尼克想搶墨瑞 但老鷹若得到席亞康不會當賣家
暴龍日前將阿努諾比（OG Anunoby）送往尼克隊，席亞康（Pascal Siakam）的動向成為各隊關注焦點。據美媒報導，儘管老鷹對席亞康有興趣，但暴龍要價非常高，老鷹若如願得到他，墨瑞（Dejounte Murray）將不會被交易。
據NBA記者席格爾（Brett Siegel）報導，暴龍拒絕老鷹以杭特（De'Andre Hunter）和葛里芬（AJ Griffin）為主體的交易包裹，某東部高層表示，「暴龍總是要價太高，有時讓人感到可笑。」
席格爾指出，如果老鷹得到席亞康，就不會送走墨瑞。不過尼克和湖人都對墨瑞有興趣，尼克想擺脫佛尼爾（Evan Fournier）的合約，葛萊姆斯（Quentin Grimes）和多枚首輪選秀權也會成為籌碼。
席格爾認為湖人能提更好的交易資產，但老鷹肯定較想要里夫斯（Austin Reaves），而不是羅素（D'Angelo Russell），且湖人必須附上首輪選秀權和其他球員。
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