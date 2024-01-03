NBA／MVP資格拉警報！安比德復出砍大三元助76人輕取公牛

暴龍日前將阿努諾比（OG Anunoby）送往尼克隊，席亞康（Pascal Siakam）的動向成為各隊關注焦點。據美媒報導，儘管老鷹對席亞康有興趣，但暴龍要價非常高，老鷹若如願得到他，墨瑞（Dejo

2024-01-03 11:21