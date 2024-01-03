NBA／MVP資格拉警報！安比德復出砍大三元助76人輕取公牛
76人中鋒安比德（Joel Embiid）如果再缺陣超過11場，將不符合年度獎項資格（出賽65場）。今天傷癒復出對公牛，繳出31分15籃板10助攻的大三元表現，帶隊以110：97輕取公牛。
76人首節就以43：18攻勢打爆公牛，儘管公牛中鋒佐蒙德（Andre Drummond）三節打完抓下9個進攻籃板，但安比德持續在進攻端主宰戰局，三節打完就攻下31分15籃板10助攻，幫助76人取得26分領先，末節比賽也淪為垃圾時間。
除了安比德外，馬克西（Tyrese Maxey）攻下21分，哈里斯（Tobias Harris）20分8籃板，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）砍進16分。公牛方面，德羅展（DeMar DeRozan）得到16分已是全隊最高，佐蒙德拿到11分17籃板。
76人贏球後戰績23勝10敗，暫居東區第3。安比德本季場均34.8分11.8籃板6.2助攻，仍排在官方MVP榜第1位。
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