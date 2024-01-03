NBA／魔獸下一站不是台灣！加入菲律賓球隊到杜拜比賽

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）終於找到新東家，根據美媒報導，他將和菲律賓「Strong Group」簽約，參加1月19日至27日在杜拜開打的「杜拜國際籃球冠軍賽」，前NBA球員「黑人問號」楊恩（Nick Young）與穆罕默德（Shabazz Muhammad）等人預計都會參與這個賽事。

霍華德前年11月重磅加盟T1職籃桃園雲豹隊，刮起一陣「魔獸旋風」。不過雲豹本土實力不佳，例行賽墊底坐收，無緣季後賽。魔獸後來多次喊話想留在台灣，但都沒有下聞，重返NBA計畫也失敗。

據美媒報導，他這次將和菲律賓「SGA STRONG GROUP ATHLETICS Club」簽下2周短約，參加本月在杜拜舉行的杜拜國際籃球冠軍賽。

該隊除魔獸外，還有多位菲律賓國家隊前國手，前NBA球員楊恩、穆罕默德，以及曾打過NBA、在亞洲籃壇打滾多年的柏克曼（Renaldo Balkman）。