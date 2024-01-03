聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／魔獸下一站不是台灣！加入菲律賓球隊到杜拜比賽
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）終於找到新東家，根據美媒報導，他將和菲律賓「Strong Group」簽約，參加1月19日至27日在杜拜開打的「杜拜國際籃球冠軍賽」，前NBA球員「黑人問號」楊恩（Nick Young）與穆罕默德（Shabazz Muhammad）等人預計都會參與這個賽事。
霍華德前年11月重磅加盟T1職籃桃園雲豹隊，刮起一陣「魔獸旋風」。不過雲豹本土實力不佳，例行賽墊底坐收，無緣季後賽。魔獸後來多次喊話想留在台灣，但都沒有下聞，重返NBA計畫也失敗。
據美媒報導，他這次將和菲律賓「SGA STRONG GROUP ATHLETICS Club」簽下2周短約，參加本月在杜拜舉行的杜拜國際籃球冠軍賽。
該隊除魔獸外，還有多位菲律賓國家隊前國手，前NBA球員楊恩、穆罕默德，以及曾打過NBA、在亞洲籃壇打滾多年的柏克曼（Renaldo Balkman）。
2023-24 NBA即時比分
▪ 暴龍年終送溫暖 活塞總算結束28連敗厄運！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言