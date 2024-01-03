NBA／雷納德歸隊 快艇新年首勝

快艇隊一哥雷納德因傷缺陣4場後歸隊，昨天對熱火隊第4節達成生涯1萬3000分里程碑，全場24分6籃板5助攻4抄截全能演出，快艇也以121：104收下2024年首勝。

快艇去年12月打出一波11勝2敗的高潮，重回西區前段班，兩敗都在雷納德缺陣時發生，今年首場比賽總算迎回球隊一哥，新年勝場也開張。

雷納德昨受上場時間限制，出賽34分鐘繳出全能成績單，喬治、哈登、曼恩和鮑威爾也都有雙位數得分，助快艇逆轉勝。

同樣在12月因傷缺席12場比賽的獨行俠隊明星後衛厄文，昨歸隊首戰雖有14分9籃板4助攻，獨行俠卻遭多點開花的爵士隊以37分差距擊退，爵士後衛克拉克森還以替補身分拿下大三元，讓厄文歸隊首戰就遭遇慘敗。