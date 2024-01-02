NBA／多倫多球迷熱烈歡迎 巴瑞特：在這裡打球意義非凡
重返家鄉加拿大打球，效力於多倫多暴龍的巴瑞特（RJ Barrett）今天攻下19分、9籃板，率隊以124比121擊敗克里夫蘭騎士。
暴龍日前與紐約尼克完成交易，以阿努諾比（OGAnunoby）、弗林（Malachi Flynn）及阿丘瓦（Precious Achiuwa）為籌碼，換回巴瑞特、奎克利（Immanuel Quickley）兩大主力外加選秀籤。
其中，現年23歲的巴瑞特就是出生於多倫多，因此透過這次的交易案得到回到家鄉打球機會，賽前獲得滿場1萬9800名球迷熱烈歡呼，尤其開局即傳出助攻給奎克利，為暴龍隊首開紀錄。
面對來訪的騎士隊，暴龍隊上半場一度取得19分領先，上半場結束則以67比59佔有優勢。
不過，騎士隊下半場強勢反撲，甚至在米契爾（Donovan Mitchell）砍進三分球的情況下，一度逆轉超前，所幸暴龍穩住陣腳，加上巴瑞特、巴恩斯（Scottie Barnes）最後4罰3中，最後才以3分之差擊敗騎士。
巴瑞特賽後表示，有機會在家鄉打球對他來說意義非凡，他會努力為主場球迷、加拿大爭取勝利，「這種感覺很特別，比我之前在這裡比賽的任何時候都還要好，我會永遠記得這一場比賽。」
此役暴龍隊5名先發得分皆達雙位數，以席亞康（Pascal Siakam）的36分最高，巴恩斯則挹注20分、6籃板、5助攻；騎士隊以勒佛特（Caris LeVert）的31分最搶眼，而米契爾則是26分、7籃板、7助攻。
2023-24 NBA即時比分
▪ 暴龍年終送溫暖 活塞總算結束28連敗厄運！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言