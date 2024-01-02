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NBA／多倫多球迷熱烈歡迎 巴瑞特：在這裡打球意義非凡

中央社／ 台北2日電
巴瑞特(中)為家鄉球隊效力的首戰就拿下勝利。 美聯社
巴瑞特(中)為家鄉球隊效力的首戰就拿下勝利。 美聯社

重返家鄉加拿大打球，效力於多倫多暴龍的巴瑞特（RJ Barrett）今天攻下19分、9籃板，率隊以124比121擊敗克里夫蘭騎士。

暴龍日前與紐約尼克完成交易，以阿努諾比（OGAnunoby）、弗林（Malachi Flynn）及阿丘瓦（Precious Achiuwa）為籌碼，換回巴瑞特、奎克利（Immanuel Quickley）兩大主力外加選秀籤。

其中，現年23歲的巴瑞特就是出生於多倫多，因此透過這次的交易案得到回到家鄉打球機會，賽前獲得滿場1萬9800名球迷熱烈歡呼，尤其開局即傳出助攻給奎克利，為暴龍隊首開紀錄。

面對來訪的騎士隊，暴龍隊上半場一度取得19分領先，上半場結束則以67比59佔有優勢。

不過，騎士隊下半場強勢反撲，甚至在米契爾（Donovan Mitchell）砍進三分球的情況下，一度逆轉超前，所幸暴龍穩住陣腳，加上巴瑞特、巴恩斯（Scottie Barnes）最後4罰3中，最後才以3分之差擊敗騎士。

巴瑞特賽後表示，有機會在家鄉打球對他來說意義非凡，他會努力為主場球迷、加拿大爭取勝利，「這種感覺很特別，比我之前在這裡比賽的任何時候都還要好，我會永遠記得這一場比賽。」

此役暴龍隊5名先發得分皆達雙位數，以席亞康（Pascal Siakam）的36分最高，巴恩斯則挹注20分、6籃板、5助攻；騎士隊以勒佛特（Caris LeVert）的31分最搶眼，而米契爾則是26分、7籃板、7助攻。

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