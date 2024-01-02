NBA／巴瑞特想幫家鄉暴龍爭冠！關鍵兩罰助隊險勝騎士
巴瑞特（RJ Barrett）日前被尼克交易到家鄉球隊暴龍，今天主場對上騎士是轉隊後首戰，他在最後7秒2罰全中，助暴龍以124：121險勝。
巴瑞特和奎克利（Immanuel Quickley）轉戰暴龍首戰都擔任先發球員，第二節前段曾領先騎士19分。不過騎士一路追趕，終於在第四節剩6分半，靠米契爾（Donovan Mitchell）的三分球超前。隨後兩隊一路拉鋸，巴瑞特最後7秒2罰全中，奠定勝基。
暴龍前鋒席亞康（Pascal Siakam）全場得到36分，巴瑞特19分9籃板，奎克利14分6籃板，巴恩斯（Scottie Barnes）也有20分6籃板5助攻。騎士方面，勒佛特（Caris LeVert）砍下31分，米契爾則攻進26分。
今天暴龍主場1萬9800張門票全賣光，巴瑞特賽後受訪時說，「比我過去任何時候在這打球的感覺都還好，這一刻很特別，我會永遠感激。」
巴瑞特賽前被問到效力暴龍是否是夢想，他回應，「誰不想回家，在家人和朋友面前打球呢？能代表我深愛的球隊，試著幫他們回到2019年（暴龍奪冠）是我的榮幸。」
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