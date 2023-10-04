亞運籃球／守不住「約旦Kobe」 中華隊落銅牌戰
連兩屆打進亞運4強的中華男籃隊，今天面對有「約旦Kobe」霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）坐鎮的約旦隊，第一節一度領先，但半場陷入10分落後，第三節又陷入得分荒，第四節直接用替補球員打完，最終以71：90吞敗，
中華隊上半場靠林庭謙12分發揮，一度領先約旦，首節僅以16：19落後，但第二節尾聲進攻當機，讓約旦一度領先到44：30，靠曾文鼎飆進外線、劉錚補籃連追5分追到35：44，但霍利斯‧傑佛森讀秒階段2罰1中、半場攻下15分，仍助隊握有45：35的兩位數優勢。
中華隊第三節先有劉錚飆進外線，但前9分半團隊僅拿9分，最後22.7秒謝亞軒外線出手遭犯規、站上罰球線把握住3罰，才讓中華隊得分突破兩位數，但三節打完仍陷入47：69落後。
第四節約旦又打出6：0攻勢，差距再擴大到28分，提早奠定勝基，最終就以90：71打下金牌戰門票。
第四節完全休息的林庭謙12分已是全隊最高，謝亞軒11分、曾祥均10分。霍利斯‧傑佛森今年世界盃面對紐西蘭的比賽中狂飆39分，被封為「約旦Kobe」，今天攻下20分。
中華隊去年亞洲盃就曾和約旦交手，當時讀秒階段還握有領先，卻被對手連飆外線，最後以戲劇性的三分球遭「絕殺」，今天沒能復仇，後天下午4點銅牌戰將面對大陸隊和菲律賓4強賽的敗隊。
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