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NBA／泰托姆飆51分改寫G7紀錄 史馬特讚：像部巨作

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
泰托姆在關鍵第七戰狂轟51分，創下聯盟新紀錄。 路透社
泰托姆在關鍵第七戰狂轟51分，創下聯盟新紀錄。 路透社

揮別第6戰低潮，塞爾蒂克隊球星泰托姆（Jayson Tatum）今天決勝第7戰上演飆分秀，全場51分寫下NBA史上第7戰新紀錄，率隊以112：88淘汰76人隊，連隊友史馬特（Marcus Smart）都形容，比賽內容就像是電影一樣。

泰托姆全場28投17中，還有13籃板和5助攻，成為NBA史上第5位在季後賽締造50分、10籃板、5助攻的球員；他的51分也改寫兩周前勇士隊招牌球星柯瑞（Stephen Curry）對國王隊第7戰的50分紀錄。

「這像是一場電影，而且是部巨作，你可以好好坐下，吃著爆米花來欣賞。」史馬特笑著形容泰托姆領銜的第7戰。

不只是得分，泰托姆的助攻幫助隊友拿到11分，全隊有62分和他相關，一人就抵掉76人球星安比德（Joel Embiid）和哈登（James Harden）加總的44分；且根據數據，泰托姆面對5位不同防守者攻下51分，其中17分是和本季年度MVP安比德對位拿下，無怪乎「綠衫軍」球迷以「MVP」呼喊送給今天英雄。

前一戰21投僅5中的泰托姆表示，今天還能上場心情十分興奮，「我內心的確想過，我可能42、43分鐘都打得很糟，但我們有句話是說『接下來只會更好』。」

泰托姆補充說，第6戰自己打得綁手綁腳、太緊繃，「我想太多了，想著我需要做什麼，需要得多少分，這是重大時刻。」今天他轉換心情，賽前可以大笑、開玩笑，放鬆許多，「當我感受到樂趣，我就能打出最佳表現。我試著不去想著壓力，就像每個人都會說的，就是專注比賽，感受樂趣。」

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