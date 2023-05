NBA／泰托姆飆51分改寫G7紀錄 史馬特讚：像部巨作

揮別第6戰低潮,塞爾蒂克隊球星泰托姆(Jayson Tatum)今天決勝第7戰上演飆分秀,全場51分寫下NBA史上第7戰新紀錄,率隊以112:88淘汰76人隊,連隊友史馬特(Marcus Smart)都形容,比賽內容就像是電影一樣。

泰托姆全場28投17中,還有13籃板和5助攻,成為NBA史上第5位在季後賽締造50分、10籃板、5助攻的球員;他的51分也改寫兩周前勇士隊招牌球星柯瑞(Stephen Curry)對國王隊第7戰的50分紀錄。

「這像是一場電影,而且是部巨作,你可以好好坐下,吃著爆米花來欣賞。」史馬特笑著形容泰托姆領銜的第7戰。

