快訊

揭共軍對台5戰術 我掌握紅色沙灘參數 摸清攻台可能路線

為猥褻嫌犯提供訴訟策略 士林高雄2法官遭免除職務

NBA／莫蘭特又直播亮槍！遭聯盟調查、球隊暫停活動

NBA／安比德生死戰僅得15分 賽後爭議言論引球迷炸鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德。 美聯社
安比德。 美聯社

76人今天和塞爾蒂克隊進行生死第7戰，最終76人以88：112慘敗，無緣晉級東區決賽。MVP安比德（Joel Embiid）全場只得15分，他賽後卻直言，光靠他和哈登（James Harden）無法贏球。

安比德今年奪下生涯首座MVP，季後賽次輪連3戰破30分，但關鍵生死戰卻狀態低迷，18投5中，僅攻下15分8籃板；哈登則是11投3中，拿到9分7助攻。反觀塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）狂轟51分，成為NBA歷史沒有發生失誤，得分最多的球員。

安比德自2019年對暴龍、2021年對老鷹後，再度於季後賽次輪第7戰被淘汰。他賽後表示，「我和哈登無法獨自贏下比賽，這就是為什麼籃球比賽是5打5。我們每個人都需要找到方法變得更好。」

事實上，76人前鋒哈里斯（Tobias Harris）今攻下19分，馬克西（Tyrese Maxey）也有17分進帳，塔克（PJ Tucker）則貢獻11分，上述3人命中率都比安比德好上許多。

因此安比德這段言論引發美國球迷炸鍋，「誰能把數據秀給他看」、「你站不住腳，你是場上表現最差的球員」、「安比德總是拋棄他的隊友」、「約柯奇（Nikola Jokic）還正在打」。

Joel Embiid

相關新聞

NBA／泰托姆飆51分創第7戰新猷 綠衫軍晉東區冠軍賽

波士頓塞爾蒂克今天靠主將泰托姆（Jayson Tatum）砍進NBA史上第7戰最高的51率領下，以112比88擊退費城7...

NBA／莫蘭特又直播亮槍！遭聯盟調查、球隊暫停活動

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）今年季中因直播亮槍遭禁賽，沒想到他未記取教訓，昨天再度被抓包於直播中亮槍，灰熊球團宣布暫停他所有活動，據《ESPN》報導，他下賽季恐面臨長期禁賽。 JaMor

NBA／安比德生死戰僅得15分 賽後爭議言論引球迷炸鍋

76人今天和塞爾蒂克隊進行生死第7戰，最終76人以88：112慘敗，無緣晉級東區決賽。MVP安比德（Joel Embiid）全場只得15分，他賽後卻直言，光靠他和哈登（James Harden）無法贏

NBA／塞爾蒂克卯上老八熱火 重演上季東區冠軍戰戲碼

塞爾蒂克今天靠塔特姆轟下破紀錄的51分，擊敗76人殺進東區決賽，接下來將重演上季東區冠軍戰戲碼，對上今年寫下「老8傳奇」...

NBA／泰托姆飆G7史上51分寫 史馬特讚：像部巨作

揮別第6戰低潮，塞爾蒂克隊球星泰托姆（Jayson Tatum）今天決勝第7戰上演飆分秀，全場51分寫下NBA史上第7戰...

NBA／不認同喬丹未退休能奪8連冠 史密斯：公牛沒人守歐拉朱萬

芝加哥公牛在喬丹（Michael Jordan）的帶領之下，8年內完成兩度三連霸，更多人相信，若非「籃球之神」選擇在顛峰時期跑去打棒球，公牛很可能會創下8連霸的成就。 不過身為當年火箭2連霸功臣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦