NBA／安比德生死戰僅得15分 賽後爭議言論引球迷炸鍋

76人今天和塞爾蒂克隊進行生死第7戰，最終76人以88：112慘敗，無緣晉級東區決賽。MVP安比德（Joel Embiid）全場只得15分，他賽後卻直言，光靠他和哈登（James Harden）無法贏球。

安比德今年奪下生涯首座MVP，季後賽次輪連3戰破30分，但關鍵生死戰卻狀態低迷，18投5中，僅攻下15分8籃板；哈登則是11投3中，拿到9分7助攻。反觀塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）狂轟51分，成為NBA歷史沒有發生失誤，得分最多的球員。

安比德自2019年對暴龍、2021年對老鷹後，再度於季後賽次輪第7戰被淘汰。他賽後表示，「我和哈登無法獨自贏下比賽，這就是為什麼籃球比賽是5打5。我們每個人都需要找到方法變得更好。」

事實上，76人前鋒哈里斯（Tobias Harris）今攻下19分，馬克西（Tyrese Maxey）也有17分進帳，塔克（PJ Tucker）則貢獻11分，上述3人命中率都比安比德好上許多。

因此安比德這段言論引發美國球迷炸鍋，「誰能把數據秀給他看」、「你站不住腳，你是場上表現最差的球員」、「安比德總是拋棄他的隊友」、「約柯奇（Nikola Jokic）還正在打」。

“Me and James, we can't win alone. That's why basketball is played five-on-five. We need everybody to find ways to be better.” 😳



- Joel Embiid



(Via @SIChrisMannix ) pic.twitter.com/U0BDThQ0rU — NBACentral (@TheNBACentral) 2023年5月14日

udn討論區