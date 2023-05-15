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NBA／泰托姆飆51分創第7戰新猷 綠衫軍晉東區冠軍賽

NBA／泰托姆飆51分創第7戰新猷 綠衫軍晉東區冠軍賽

中央社／ 波士頓14日綜合外電報導

波士頓塞爾蒂克今天靠主將泰托姆（Jayson Tatum）砍進NBA史上第7戰最高的51率領下，以112比88擊退費城76人，以4比3戰績連續第2年挺進美國職籃NBA東區冠軍戰。

美聯社報導，泰托姆另有13個籃板，布朗（JaylenBrown）貢獻25分，塞爾蒂克在7戰4勝制的系列賽中從2比3落後中逆轉，讓他們仍有希望史無前例的第18度贏得NBA總冠軍。

塞爾蒂克接下來將在台灣時間18日在主場迎戰邁阿密熱火。

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