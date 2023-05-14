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NBA／奇兵華克擊沉勇士 柯瑞贈簽名球衣：才不會原諒你

聯合新聞網／ 綜合報導
華克在「勇湖大戰」扮演重要角色。 法新社
華克在「勇湖大戰」扮演重要角色。 法新社

湖人華克（Lonnie Walker IV）在系列賽扮演奇兵，成為球隊能擊敗勇士隊的關鍵之一，精采的表現，讓柯瑞（Stephen Curry）不禁在給他的簽名球衣上發洩怨氣。

例行賽前半段仍為球隊主力的華克，在球隊季中交易來畢斯利（Malik Beasley）等功能接近球員後，瞬間跌出球隊輪替，首輪面對灰熊隊的比賽機會也不多，有兩場都在板凳席度過，亮相的四場平均也僅上場四分鐘。

不過，進入次輪的華克上場機會漸漸增加，先在第二戰登場12分鐘砍下九分，使他在下一戰獲得雙倍的上場時間，又在第四戰末節成為刺客狂拿15分，讓湖人以3分差取得聽牌優勢。昨日，他同樣跳出來取下13分，幫助湖人關門成功、挺進西區總決賽。

面對這名半路殺出的後起之秀，柯瑞也在被淘汰後，有風度地在贈與華克的簽名球衣上寫道，「給華克，繼續加油，我們都愛你！」卻也在下方附上一句玩笑話，「永遠不會原諒你在第四戰的表現。」顯示華克當天帶給勇士的重傷害，仍烙印在對手心中。

湖人將在週三進行與金塊隊的首場賽事，球隊肯定希望華克複製上輪的精采表現，繼續成為對手眼中釘。

勇士 湖人 華克 柯瑞

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