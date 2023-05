NBA／奇兵華克擊沉勇士 柯瑞贈簽名球衣：才不會原諒你

湖人隊華克(Lonnie Walker IV)在系列賽扮演奇兵,成為球隊能擊敗勇士隊的關鍵之一,精采的表現,讓柯瑞(Stephen Curry)不禁在給他的簽名球衣上發洩怨氣。

例行賽前半段仍為球隊主力的華克,在球隊季中交易來畢斯利(Malik Beasley)等功能接近球員後,瞬間跌出球隊輪替,首輪面對灰熊隊的比賽機會也不多,有兩場都在板凳席度過,亮相的四場平均也僅上場四分鐘。

"Will never forgive you for Game 4..."



Steph's autographed jersey to Lonnie Walker IV 😅 pic.twitter.com/UQTEDFTBtt