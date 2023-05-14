NBA／爭冠失敗恐成關鍵 美媒曝勇士陷總管續留危機

昨日以101：122輸給湖人隊後，勇士隊不僅黯然地離開季後賽，各種問題也隨之浮上檯面，其中之一，便是總管邁爾斯（Bob Myers）的去留。

邁爾斯可說是「勇士王朝」的奠基者，自2012年上任後，他透過選進格林（Draymond Green）、聘用柯爾（Steve Kerr）、留下湯普森（Klay Thompson）、延攬杜蘭特（Kevin Durant）等方式，讓勇士在八年內拿下四座冠軍，成為近年最強球隊。

作為王朝的推波助瀾者，邁爾斯將在休賽季成為自由之身，球團也亟欲和他繼續合作，《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）日前撰文寫道，「這個賽季裡，老闆拉卡柏（Joe Lacob）提出多個延長合約，讓邁爾斯可以成為聯盟最高薪的總管，甚至允許他在想要的時候放假。」

不過，文章也指出，邁爾斯並沒有展現出強烈續留意願，「根據消息，他並不知道自己想要做什麼，續約的談話也已經被擱置一段時間了。」更有來源表示，勇士昨日的潰敗，或許會影響邁爾斯的抉擇，「這一敗可以搞砸所有事情。」

事實上，不僅邁爾斯，格林（Draymond Green）也可能在夏天跳出合約，再加上如何處理波爾（Jordan Poole）、湯普森等問題，勇士這個暑假面臨諸多考驗。

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