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NBA／西區冠軍賽賽程出爐 金塊湖人各拚獨家成就

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(左)和約柯奇再度對決。 美聯社
詹姆斯(左)和約柯奇再度對決。 美聯社

洛杉磯湖人以4勝2敗淘汰勇士，將和西區例行賽龍頭金塊正面對決，爭取總冠軍賽門票。湖人和金塊本季交手4次，雙方各拿下2勝。

這是金塊自1976-77賽季正式從ABA轉入NBA後，隊史第5次闖進分區冠軍賽，並將全力爭取首度挺進總冠軍賽的機會；至於傳統豪門勁旅湖人，則是累積42次打進西區冠軍賽，他們將挑戰史上最低種子身份贏得總冠軍的空前成就。

就雙方過往在西區冠軍賽的對決歷史來看，在2020年的西區冠軍賽中，金塊以1勝4敗不敵湖人；2008-09年西區冠軍賽金塊也以2勝4敗遭湖人淘汰；同樣在1984-85年賽季，金塊也是在西區冠軍賽5戰敗給湖人。

如何突破紫金軍團設下的歷史魔障，也成了金塊尋求總冠軍的巨大課題。

西區冠軍賽的賽程如下：

第一場：5月17日週三，早上08：30，金塊主場

第二場：5月19日週五，早上08：30，金塊主場

第三場：5月21日週日，早上08：30，湖人主場

第四場：5月23日週二，早上08：30，湖人主場

第五場：5月25日週四，早上08：30，金塊主場（如有需要）

第六場：5月27日週六，早上08：30，湖人主場（如有需要）

第七場：5月29日週一，早上08：30，金塊主場（如有需要）

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