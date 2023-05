NBA／湖人攻守碾壓勇士 4勝2敗淘汰衛冕軍西冠決戰金塊

第六戰回到自家主場的湖人,自開賽在攻守兩端就全面壓制勇士,整場比賽幾乎一路領先領先兩位數分差,打到第四節更將差距擴大到超過20分,也讓這場關鍵戰役早早分出勝負。

湖人最終以122比101大勝勇士,系列賽4勝2敗淘汰衛冕軍,繼2020年之後再度挺進到西區冠軍賽,而且對手正好也是金塊。湖人從附加賽一路殺到西區冠軍賽,如同東區的熱火,同樣也寫下新猷。

詹姆斯(LeBron James)14投10中包括11罰8中,奮力拿下30分9籃板9助攻,戴維斯(Anthony Davis)則有17分20籃板3助攻2抄截2阻攻的全能演出;里夫斯(Austin Reaves)此戰攻下23分6助攻5籃板,成功扮演奇兵角色,完全狙擊了勇士防線,是湖人能夠早早拉開比分的關鍵,

羅素(D'Angelo Russell)同樣有所發揮,15投7中得到19分,替補的華克(Lonnie Walker IV)貢獻13分,八村壘(Rui Hachimura)也有9分3籃板2阻攻進帳。

湖人團隊命中率超過5成,攻擊端的多點開花,防守方面也迫使勇士難以發揮優勢,可說是在關門戰完全宰制對手。

勇士幾乎只能仰賴柯瑞(Stephen Curry)一人獨角戲,其他人幾乎沒有有效支援。柯瑞28投11中拿到32分6籃板5助攻;湯普森(Klay Thompson)無法再次化身「絕境湯」,,19投僅3中包括三分球12投2中,只得到8分5助攻3籃板,格林(Draymond Green)9分9籃板3助攻。

魯尼(Kevon Looney)替補出發仍搶下18籃板,得到9分;迪文森佐(Donte DiVincenzo)是柯瑞之外唯一進攻有所建樹的球員,三分球8投4中,得到16分。

