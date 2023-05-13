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NBA／痛失2將被壓著打 太陽遭金塊淘汰

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
杜蘭特（中）領軍的太陽隊結束賽季，目送金塊隊晉級西區冠軍賽。（美聯社）
杜蘭特（中）領軍的太陽隊結束賽季，目送金塊隊晉級西區冠軍賽。（美聯社）

今年季中交易來杜蘭特後，讓太陽隊一度被譽為是奪冠熱門，卻接連傷了主控保羅與中鋒艾頓，昨天以100：125落敗、系列賽2勝4敗遭到金塊隊淘汰，黯然結束賽季，金塊則是成為首支晉級分區冠軍賽的球隊。

太陽昨天回到主場背水一戰，艾頓因為肋骨傷勢缺陣，加上因為腹股溝傷勢仍未歸隊的保羅，太陽在痛失兩大將的情況下，杜蘭特與布克發揮又不如前幾戰，導致整場比賽被金塊壓著打，落後分數一度達到32分，讓杜蘭特都直言這場比賽輸得尷尬，布克甚至未受訪就直接離開球場。

對於太陽未能在季後賽更進一步，今年加盟後例行賽僅與球隊磨合8場就投入季後賽的杜蘭特就表示，不希望為球隊淘汰和自己表現找藉口，「明年我們肯定會變得更好，我們有一個良好基礎，我們將在這個基礎上繼續前進，從休賽季開始我們就會進一步解決現有的問題。」

金塊則在約柯奇繳出32分、10籃板、12助攻大三元領軍下，相隔兩年再闖西區冠軍賽，而約基奇也成為聯盟史上第6位在單一系列賽拿下3次以上大三元球員。

對於再返西區冠軍賽舞台，並將與湖人或勇士對決，約柯奇也直言希望有與過去不同的結果，「我們上次（西區冠軍賽）在泡泡園區中輸給了湖人，去年則是在傷兵潮中不敵勇士，雖然接下來還不是總冠軍賽，但我們很有機會來成就些什麼。」

至於東區戰場的塞爾蒂克與76人系列賽第6戰，綠衫軍靠著泰托姆末節豪取16分的表現，以95：86擊敗對手，將系列賽再帶回到主場進行搶七大戰。

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