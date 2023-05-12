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NBA／AD傷退成歐尼爾、巴克利笑柄 格林怒：不知道好笑在哪

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯昨日因頭部遭肘擊提前退場。 美聯社
戴維斯昨日因頭部遭肘擊提前退場。 美聯社

戴維斯（Anthony Davis）昨日因傷退場，引起粉絲擔憂的同時，卻也被名宿歐尼爾（Shaquille O'Neal）和巴克利（Charles Barkley）嘲笑，而此時站出來替他回擊的不是別人，正是場上對手格林（Draymond Green）。

第五戰，戴維斯在一次籃板爭搶中遭到魯尼（Kevon Looney）肘擊，隨即離開球場，並傳出需要輪椅代步的消息。所幸，根據多位記者以及總教練漢姆（Darvin Ham）所述，戴維斯並沒有遭遇腦震盪，情況也相當良好，得以在第六戰回歸。

看到畫面當下，大部分的人都相當擔心戴維斯，歐尼爾與巴克利卻不盡然。在賽後節目《Inside the NBA》看到片段時，兩人大笑不止，歐尼爾甚至得脫下眼鏡擦淚，且影片中還傳出兩人摩擦白紙的聲音，被認為是在暗諷戴維斯「跟白紙一樣軟」，史密斯（Kenny Smith）之後也加入這行列，模仿推輪椅動作，讓原本稍有收斂的兩人再度捧腹大笑。

對此，當天在場上與戴維斯為敵的格林看不下去，於Podcast上呼籲停止這種行為，「別拿這種事開玩笑，這很嚴重，一個對頭部的輕微撞擊可以改變你的人生。我完全不理解這個笑話，每次你踏上籃球場、足球場、溜冰場，都是在冒著生命危險，因為一個傷可以改變所有事。」

雖然格林今天跳出來袒護戴維斯，但明日的比賽勢必會是一場血脈賁張的硬仗，屆時，兩人在場上是否還能相敬如賓，值得特別留意。

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