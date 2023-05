NBA／AD傷退成歐尼爾、巴克利笑柄 格林怒：不知道好笑在哪

戴維斯(Anthony Davis)昨日因傷退場,引起粉絲擔憂的同時,卻也被名宿歐尼爾(Shaquille O'Neal)和巴克利(Charles Barkley)嘲笑,而此時站出來替他回擊的不是別人,正是場上對手格林(Draymond Green)。

第五戰,戴維斯在一次籃板爭搶中遭到魯尼(Kevon Looney)肘擊,隨即離開球場,並傳出需要輪椅代步的消息。所幸,根據多位記者以及總教練漢姆(Darvin Ham)所述,戴維斯並沒有遭遇腦震盪,情況也相當良好,得以在第六戰回歸。

看到畫面當下,大部分的人都相當擔心戴維斯,歐尼爾與巴克利卻不盡然。在賽後節目《Inside the NBA》看到片段時,兩人大笑不止,歐尼爾甚至得脫下眼鏡擦淚,且影片中還傳出兩人摩擦白紙的聲音,被認為是在暗諷戴維斯「跟白紙一樣軟」,史密斯(Kenny Smith)之後也加入這行列,模仿推輪椅動作,讓原本稍有收斂的兩人再度捧腹大笑。

對此,當天在場上與戴維斯為敵的格林看不下去,於Podcast上呼籲停止這種行為,「別拿這種事開玩笑,這很嚴重,一個對頭部的輕微撞擊可以改變你的人生。我完全不理解這個笑話,每次你踏上籃球場、足球場、溜冰場,都是在冒著生命危險,因為一個傷可以改變所有事。」

雖然格林今天跳出來袒護戴維斯,但明日的比賽勢必會是一場血脈賁張的硬仗,屆時,兩人在場上是否還能相敬如賓,值得特別留意。

"I saw a lot of people laughing. But it's a hit to the head. One small hit to the head can change everything in your life. So I don't really understand the joke."



