NBA／艾佛森成當年「喬丹快閃事件」翻版 主辦方發聲明致歉

NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）昨天舉辦見面會，吸引約2500名球迷買票進場，不過活動內容和現場秩序管理皆令人失望，許多球迷留言灌爆主辦單位粉絲專頁，風波猶如2004年「喬丹快閃事件」翻版，主辦單位「Evolution Sports」稍早也發聲明滅火。

艾佛森巔峰時期球風華麗，招牌技術「Crossover」更是令球迷印象深刻。儘管他退休多年，仍保有高人氣。這次他暌違25年再度造訪台灣，就算見面會最貴票價達5000元，仍吸引不少粉絲買單。沒想到活動內容大失所望，尤其是最令球迷期待的繞場活動，艾佛森竟無鞋可穿，隨後更提前離場，讓眾人相當錯愕。

對此主辦單位「Evolution Sports」稍早發出聲明道歉，並解釋艾佛森提前離場原因，「繞場過程中，球星停下來簽名時，現場出現失控推擠，球星本人數次遭受擠壓，經球星安全顧問與主辦單位緊急反應，為避免球星被推擠拉扯受傷，繞場被迫停止。」

「Evolution Sports責無旁貸，在此跟大家鄭重道歉，對於現場的場控和工作人員的訓練不足等，所有的批評指教我們都虛心接受，我們安排不夠周延，也必會深刻檢討改進，在此跟各位致上最深的歉意，對不起讓大家失望了。」

對於艾佛森光腳離場的離譜情況，Evolution Sports指出，「因為AI的真性情，昨晚場上有好多流程之外的彩蛋，如直接倒地休息，在知道沒有鞋子換的情況下堅持把鞋子送出去，堅持光腳回飯店，提議臨時跟球員玩遊戲等，這些真的是我們始料未及的事，也讓我們見到AI最真性情的一面。」

另外，Evolution Sports解釋，「NBA頂級訓練師Phil Handy的活動是在7月，活動預告沒有寫上日期造成大家誤會，在此跟大家道歉。」

Evolution Sports最後提到補償方案，「我們會另行提供150張AI簽名明信片表示歉意，依照座位圖及票價比利抽出150名觀眾，抽獎區域將限制在VIP和一樓特區，得獎名單會公布在臉書和IG粉絲團。」

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