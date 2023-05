NBA／76人第四節進攻全面停滯 安比德解釋：我沒碰到球

76人隊今天以86:95敗給塞爾蒂克隊,錯失主場關門機會。賽後,新科MVP安比德(Joel Embiid)將原因歸咎於末節的進攻。

本場比賽剩下約6分鐘時,76人仍握有兩分領先,球隊手感卻在此時集體冷凍,錯失多個得分機會,氣勢也就此移轉至塞爾蒂克。之後,隱身整場比賽的泰托姆(Jayson Tatum)挺身而出,用多計外線將系列賽射至第七戰。

賽後,當被問到成為轉捩點的第四節時,安比德點出三項問題,「我們有很多空檔沒得手、球的流動停止了、我在最後4分鐘沒有碰到球。」事實上,他最後一次投籃,是在比賽剩餘3分56秒時射丟一顆跳投,之後便無出手機會,球隊僅三分進帳。

不過,除了安比德外,球隊其他成員似乎對敗因有不同看法。總教練瑞佛斯(Doc Rivers)賽後表示,球員之間缺乏信任,但哈登(James Harden)卻說:「我們有相信隊友,只是沒有投進球而已。」也表示對於第七戰有信心。

不論看法是否相同,76人眾將都將在週日迎來生死戰,試圖重回睽違超過20年的東區總決賽。

"I think it was 3 things. We had a lot of wide open shots, we didn't make them. We stopped moving the ball. I don't think I touched the ball the last 4 minutes of the game… I didn't touch the ball at all."



Joel Embiid on the Sixers late-game offensepic.twitter.com/w6kIMAyzx1 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 12, 2023

Doc Rivers said Sixers didn’t trust each other on offense. Doc says Sixers didn’t have great ball movement. He didn’t like offense tonight



“I don’t think we trusted” pic.twitter.com/bAFsJDpEIX — John Clark (@JClarkNBCS) May 12, 2023

James Harden disagreed with Doc Rivers saying there wasn’t any trust. He said there was trust, but guys didn’t make shots tonight. He has confidence going into Game 7. #Sixers — Ky Carlin (@Ky_Carlin) May 12, 2023

