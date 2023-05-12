NBA／76人第四節進攻全面停滯 安比德解釋：我沒碰到球
76人隊今天以86：95敗給塞爾蒂克隊，錯失主場關門機會。賽後，新科MVP安比德（Joel Embiid）將原因歸咎於末節的進攻。
本場比賽剩下約6分鐘時，76人仍握有兩分領先，球隊手感卻在此時集體冷凍，錯失多個得分機會，氣勢也就此移轉至塞爾蒂克。之後，隱身整場比賽的泰托姆（Jayson Tatum）挺身而出，用多計外線將系列賽射至第七戰。
賽後，當被問到成為轉捩點的第四節時，安比德點出三項問題，「我們有很多空檔沒得手、球的流動停止了、我在最後4分鐘沒有碰到球。」事實上，他最後一次投籃，是在比賽剩餘3分56秒時射丟一顆跳投，之後便無出手機會，球隊僅三分進帳。
不過，除了安比德外，球隊其他成員似乎對敗因有不同看法。總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後表示，球員之間缺乏信任，但哈登（James Harden）卻說：「我們有相信隊友，只是沒有投進球而已。」也表示對於第七戰有信心。
不論看法是否相同，76人眾將都將在週日迎來生死戰，試圖重回睽違超過20年的東區總決賽。
all misses pic.twitter.com/yAP20f4o8e— Mike O'Connor (@MOConnor_NBA) May 12, 2023
"I think it was 3 things. We had a lot of wide open shots, we didn't make them. We stopped moving the ball. I don't think I touched the ball the last 4 minutes of the game… I didn't touch the ball at all."— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 12, 2023
Joel Embiid on the Sixers late-game offensepic.twitter.com/w6kIMAyzx1
Doc Rivers said Sixers didn’t trust each other on offense. Doc says Sixers didn’t have great ball movement. He didn’t like offense tonight— John Clark (@JClarkNBCS) May 12, 2023
“I don’t think we trusted” pic.twitter.com/bAFsJDpEIX
James Harden disagreed with Doc Rivers saying there wasn’t any trust. He said there was trust, but guys didn’t make shots tonight. He has confidence going into Game 7. #Sixers— Ky Carlin (@Ky_Carlin) May 12, 2023
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