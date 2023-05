NBA／約柯奇大三元領軍 金塊痛宰太陽25分重返西冠

前一場大勝太陽取得聽牌資格的金塊,今天來到鳳凰城準備關門,金塊顯然不願夜長夢多,趁著太陽折損兩大主力,上半場就展現旺盛火力,以超過6成命中率豪取81分,一口氣拉開30分領先優勢,直接宣告比賽提前結束。後段比賽雙方也沒有太多火花出現,終場金塊便以125比100輕鬆過關,4勝2敗淘汰太陽,率先搶進西區冠軍賽。

根據統計,這是金塊隊史第5次闖進分區冠軍賽,也是繼2020年以來再次打進西區冠軍賽。

Nikola Jokic 30-point Playoff triple-double 🗣️



32 points

10 rebounds

12 assists



Nuggets advance to the Western Conference Finals ‼️#NBAPlayoffs presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/sYjSopsNHG