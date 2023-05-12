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NBA／艾佛森沒繞場就「光腳離開」網怒轟：盤子見面會

聯合新聞網／ 綜合報導
艾佛森。 中央社
艾佛森。 中央社

「戰神」艾佛森（Allen Iverson）是許多球迷年輕時的偶像，儘管他退休後體態不如以往精實，但當他訪台消息一出，仍吸引大批球迷買票進場，一睹巨星風采。不過昨天活動流程卻不如粉絲預期順利，主辦單位粉絲團也遭球迷灌爆。

艾佛森暌違25年再度訪台，在北市大天母體育館舉行球迷會，現場吸引2500位球迷進場，許多球迷穿著艾佛森各時期球衣，甚至準備加油看板到場支持偶像。

除了訪談外，艾佛森還與北市大男籃隊球員進行籃球教學互動，隨後也和中華隊後衛陳盈駿、「台灣艾佛森」蔣淯安及藝人黃志瑋進行公益投籃賽。他賽後與30位中獎的幸運觀眾簽名及合影，也脫下代言球鞋送給2名北市大球員。

艾佛森。 中央社
艾佛森。 中央社

不過最後安排繞場活動時場面一片混亂，更荒謬的是艾佛森腳上沒有穿鞋，他最終也選擇提前離場，讓不少粉絲感到錯愕。

有位花5000元買VIP區的粉絲在PTT發文指出活動缺失，包括贈品要繞道領取且不分尺寸，座位難坐，沒有控管樓上觀眾跑到樓下。

另外，說好的招牌運球和NBA訓練師都沒看見，最期待的繞場活動也提前結束，整場活動只有30個幸運觀眾享受到合照福利與簽名。他質疑主辦單位為何要用曖昧語氣「VIP區更容易要到簽名」的手法賣票，早知道買1000元的就好。

許多球迷也到主辦單位粉絲團表達不滿，紛紛在貼文留言區寫道，「盤子見面會」、「這輩子參加過最尷尬的活動，要不是對AI有愛，我一刻都坐不住」、「說好的crossover 招牌動作經典再現呢？最後人直接不見整個問號」、「我是建議大家可以連署投訴消基會，請他們的負責人給個說明」。

艾佛森

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