NBA／2500人進場 艾佛森攜蔣淯安、陳盈駿爭取公益金

NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）在今天舉行球迷會，並在公益投籃賽中與旅外好手陳盈駿、台啤英熊當家後衛蔣淯安和藝人黃志瑋，攜手爭取到10萬元的公益金捐贈給世界展望會－籃海計畫。

暌違25年再度訪台的艾佛森，今天在北市大天母體育館舉行球迷會，現場吸引2500位球迷進場觀賽，不少球迷都穿著艾佛森各時期球衣，甚至是準備加油看板到場支持偶像。

而活動開始後，艾佛森也先與北市大男籃隊球員進行籃球教學互動，並指導球員玩「Knock Out」投籃遊戲，賽後他更是脫下今天穿著的代言球鞋並進行簽名，將球鞋送給遊戲取勝的兩名北市大球員。

隨後的公益投籃賽，更是邀請到中華隊當家主控、CBA廣州龍獅後衛陳盈駿，有「台灣艾佛森」之稱的蔣淯安和藝人黃志瑋與艾佛森一同參賽，最終4人也聯手募得10萬公益金捐贈給世界展望會－籃海計畫。

在活動的尾聲艾佛森也表示，很希望能夠再回到台北，並盡快再見到大家，隨後艾佛森原定將在保全的維護下進行繞場與簽名，不過在現場秩序過於混亂的情況下，最終繞場也僅簡短進行後艾佛森就在安全人員保護下離場，結束這次的球迷會。

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