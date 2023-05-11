快訊

證期局：泰山已被認定為重大異常公司 全面拉高監理等級

傷亡慘劇！董事長要大家為員工「拍拍手」挨批 中捷道歉了

蔡總統擋BNT？郭正亮曝「被迫讓步內幕」：1重量級人物施壓

NBA／三大後衛無法取代自己 艾佛森力挺老東家費城奪冠

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
艾佛森訪台預測今年NBA總冠軍與談到接班人話題。記者劉肇育／攝影
艾佛森訪台預測今年NBA總冠軍與談到接班人話題。記者劉肇育／攝影

NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）二度訪台並在今天舉行記者會與球迷會，身為聯盟史上最偉大的矮腳虎球員，艾佛森在被問到現今NBA中有誰有機會成為自己的接班人時，他表示包括灰熊莫蘭特（Ja Morant）、獨行俠厄文（Kyrie Irving）甚至是柯瑞（Stephen Curry）都有屬於自己的特質，也沒有人能夠取代他。

身為NBA史上最矮的選秀狀元與年度MVP，身高僅183公分的艾佛森卻曾4度拿下聯盟得分王，在長人如林的NBA中相當罕見，而他在2013年退休後，儘管外界不斷在尋找「下個艾佛森」，包括莫蘭特、厄文都曾被冠上接班人的稱號，但艾佛森在今天受訪時強調，自己是不可被取代的。

艾佛森強調，包括6呎3吋的莫蘭特、6呎2吋的厄文身高都比自己更高，其中厄文有很棒的運球技巧，另外柯瑞的投射能力則是另外一個層級，這3名球員與自己不論是身高、心理素質還是特色都不同，「把他們不同的特色加在一起，可能會比較像我。」

而對於NBA季後賽目前仍在如火如荼的進行，且艾佛森的老東家76人也還在東區第二輪與塞爾蒂克系列賽取得3：2聽牌優勢，艾佛森也力挺76人奪冠，並認為他們有可能會在冠軍賽遭遇西區的金塊或是太陽，「但最終將會是費城奪冠。」

延伸閱讀

NBA／艾佛森退役後不再碰球 如何兼顧教練與父親傷腦筋

NBA／莫蘭特未入選最佳陣容超虧 綠衫軍雙星有望各賺3億美元

NBA／史上最強矮腳虎 「戰神」艾佛森來台會球迷

NBA／艾佛森下午抵台身材略為發福 與球迷零互動快閃

相關新聞

NBA／艾佛森退役後不再碰球 如何兼顧教練與父親傷腦筋

名人堂傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）在昨天第二度訪台，今天他也在北市大天母體育館舉行來台記者會與球...

NBA／三大後衛無法取代自己 艾佛森力挺老東家費城奪冠

NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）二度訪台並在今天舉行記者會與球迷會，身為聯盟史上最偉大的矮腳虎...

NBA／勇士成功延長戰線 柯瑞：有信心扭轉系列賽

衛冕軍勇士隊陷入1比3落後的絕對劣勢，今天在柯瑞（Stephen Curry）27分領軍，帶出團隊6人兩位數發揮下，以1...

NBA／小裴頓攻防兩端表現亮眼 柯爾盛讚：改變比賽的球員

勇士後衛小裴頓（Gary Payton II）近兩戰加入先發陣容都有優異表現，今天攻下13分6籃板，場上正負直為全隊最佳的+25分，助勇士以121：106大勝湖人，賽後勇士主帥柯爾（Steve Ker

NBA／維金斯打出回歸後最佳表現 教頭柯爾：我們等三周了

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）例行賽因家庭因素缺陣很長一段時間，剛復出就直接面對季後賽舞台，不過他仍然能每場貢獻雙位數得分。今天他在輸球就被淘汰的比賽中，拿下個人今年季後賽新高25分，

NBA／與詹皇齊聲反駁柯爾指控 漢姆：我們不教假摔和打頭

勇士與湖人兩支高人氣球隊季後賽正面交鋒，充滿許多話題。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）G4輸球後，指控湖人球員一直假摔，並得到裁判哨音。對此湖人主帥漢姆（Darvin Ham）與詹姆斯（LeBro

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦