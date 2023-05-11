NBA／三大後衛無法取代自己 艾佛森力挺老東家費城奪冠
NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）二度訪台並在今天舉行記者會與球迷會，身為聯盟史上最偉大的矮腳虎球員，艾佛森在被問到現今NBA中有誰有機會成為自己的接班人時，他表示包括灰熊莫蘭特（Ja Morant）、獨行俠厄文（Kyrie Irving）甚至是柯瑞（Stephen Curry）都有屬於自己的特質，也沒有人能夠取代他。
身為NBA史上最矮的選秀狀元與年度MVP，身高僅183公分的艾佛森卻曾4度拿下聯盟得分王，在長人如林的NBA中相當罕見，而他在2013年退休後，儘管外界不斷在尋找「下個艾佛森」，包括莫蘭特、厄文都曾被冠上接班人的稱號，但艾佛森在今天受訪時強調，自己是不可被取代的。
艾佛森強調，包括6呎3吋的莫蘭特、6呎2吋的厄文身高都比自己更高，其中厄文有很棒的運球技巧，另外柯瑞的投射能力則是另外一個層級，這3名球員與自己不論是身高、心理素質還是特色都不同，「把他們不同的特色加在一起，可能會比較像我。」
而對於NBA季後賽目前仍在如火如荼的進行，且艾佛森的老東家76人也還在東區第二輪與塞爾蒂克系列賽取得3：2聽牌優勢，艾佛森也力挺76人奪冠，並認為他們有可能會在冠軍賽遭遇西區的金塊或是太陽，「但最終將會是費城奪冠。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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