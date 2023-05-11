快訊

證期局：泰山已被認定為重大異常公司 全面拉高監理等級

傷亡慘劇！董事長要大家為員工「拍拍手」挨批 中捷道歉了

蔡總統擋BNT？郭正亮曝「被迫讓步內幕」：1重量級人物施壓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／艾佛森退役後不再碰球 如何兼顧教練與父親傷腦筋

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
「戰神」艾佛森二度訪台今天舉行記者會與球迷會。記者劉肇育／攝影
「戰神」艾佛森二度訪台今天舉行記者會與球迷會。記者劉肇育／攝影

名人堂傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）在昨天第二度訪台，今天他也在北市大天母體育館舉行來台記者會與球迷會，而今年將退休滿10年的他也透露，自己現在幾乎已經不再碰球，並把時間都留給家人，尤其是自己的14歲女兒也對於籃球相當有興趣。

生涯11度入選明星賽，並在2001年拿下年度MVP、2016年入選籃球名人堂的艾佛森，在昨天展開訪台行程，在台灣擁有超人氣的他，今天在北市大天母體育館舉行球迷會，會前3小時場外就已經陸續湧現穿著艾佛森個時期球衣的球迷等待進場。

對於退役多年後再度與亞洲和台灣球迷相見，艾佛森在今天的記者會上表示，過去自己曾到過台灣並留下不少美好的回應，儘管過去幾年受到疫情影響讓他哪裡也去不了，但自己並沒有忘記亞洲球迷的熱情，他甚至稱讚亞洲球迷是最忠實的，讓他相當希望能夠再回到這邊。

在今年退休滿10年的艾佛森，也分享了退休後將大多時間都投入在陪伴家人之中，來彌補過去因為打球不能陪伴家人的遺憾，他也透露女兒也對於籃球相當有興趣，自己正是她最大的粉絲，不過當談到是否會指導女兒時，艾佛森則強調不希望給女兒太多壓力，因此還不斷在尋找父親與教練間的平衡點，但同時又希望把自己的經驗分享給她，「這確實是一件很難的事情。」

除了陪伴家人外，艾佛森也透露退休後幾乎不再打球，過去的「The Answer」已經不在，但這仍是他生命中最美好的一部分，而現在他的休閒就是打撲克牌、玩大富翁和烹飪，招牌料理包括豬排、墨西哥捲餅，「現在我的家人肚子餓了會請我做飯，這是讓我最開心的事情。」

延伸閱讀

NBA／維金斯打出回歸後最佳表現 教頭柯爾：我們等三周了

NBA／勇士成功延長戰線 柯瑞：有信心扭轉系列賽

NBA／莫蘭特未入選最佳陣容超虧 綠衫軍雙星有望各賺3億美元

NBA／年度最佳陣容出爐！亞歷山大躋身第一隊、詹皇第三隊

相關新聞

NBA／艾佛森退役後不再碰球 如何兼顧教練與父親傷腦筋

名人堂傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）在昨天第二度訪台，今天他也在北市大天母體育館舉行來台記者會與球...

NBA／三大後衛無法取代自己 艾佛森力挺老東家費城奪冠

NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）二度訪台並在今天舉行記者會與球迷會，身為聯盟史上最偉大的矮腳虎...

NBA／勇士成功延長戰線 柯瑞：有信心扭轉系列賽

衛冕軍勇士隊陷入1比3落後的絕對劣勢，今天在柯瑞（Stephen Curry）27分領軍，帶出團隊6人兩位數發揮下，以1...

NBA／小裴頓攻防兩端表現亮眼 柯爾盛讚：改變比賽的球員

勇士後衛小裴頓（Gary Payton II）近兩戰加入先發陣容都有優異表現，今天攻下13分6籃板，場上正負直為全隊最佳的+25分，助勇士以121：106大勝湖人，賽後勇士主帥柯爾（Steve Ker

NBA／維金斯打出回歸後最佳表現 教頭柯爾：我們等三周了

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）例行賽因家庭因素缺陣很長一段時間，剛復出就直接面對季後賽舞台，不過他仍然能每場貢獻雙位數得分。今天他在輸球就被淘汰的比賽中，拿下個人今年季後賽新高25分，

NBA／與詹皇齊聲反駁柯爾指控 漢姆：我們不教假摔和打頭

勇士與湖人兩支高人氣球隊季後賽正面交鋒，充滿許多話題。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）G4輸球後，指控湖人球員一直假摔，並得到裁判哨音。對此湖人主帥漢姆（Darvin Ham）與詹姆斯（LeBro

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦