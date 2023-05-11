NBA／艾佛森退役後不再碰球 如何兼顧教練與父親傷腦筋

名人堂傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）在昨天第二度訪台，今天他也在北市大天母體育館舉行來台記者會與球迷會，而今年將退休滿10年的他也透露，自己現在幾乎已經不再碰球，並把時間都留給家人，尤其是自己的14歲女兒也對於籃球相當有興趣。

生涯11度入選明星賽，並在2001年拿下年度MVP、2016年入選籃球名人堂的艾佛森，在昨天展開訪台行程，在台灣擁有超人氣的他，今天在北市大天母體育館舉行球迷會，會前3小時場外就已經陸續湧現穿著艾佛森個時期球衣的球迷等待進場。

對於退役多年後再度與亞洲和台灣球迷相見，艾佛森在今天的記者會上表示，過去自己曾到過台灣並留下不少美好的回應，儘管過去幾年受到疫情影響讓他哪裡也去不了，但自己並沒有忘記亞洲球迷的熱情，他甚至稱讚亞洲球迷是最忠實的，讓他相當希望能夠再回到這邊。

在今年退休滿10年的艾佛森，也分享了退休後將大多時間都投入在陪伴家人之中，來彌補過去因為打球不能陪伴家人的遺憾，他也透露女兒也對於籃球相當有興趣，自己正是她最大的粉絲，不過當談到是否會指導女兒時，艾佛森則強調不希望給女兒太多壓力，因此還不斷在尋找父親與教練間的平衡點，但同時又希望把自己的經驗分享給她，「這確實是一件很難的事情。」

除了陪伴家人外，艾佛森也透露退休後幾乎不再打球，過去的「The Answer」已經不在，但這仍是他生命中最美好的一部分，而現在他的休閒就是打撲克牌、玩大富翁和烹飪，招牌料理包括豬排、墨西哥捲餅，「現在我的家人肚子餓了會請我做飯，這是讓我最開心的事情。」

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