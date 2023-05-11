NBA／寫隊史首見紀錄助尼克保生機 布朗森：沒什麼好慶祝的

尼克控衛布朗森（Jalen Brunson）今天化身鐵人拚戰48分鐘，率尼克以112：103擊退熱火隊，將系列賽扳成2：3落後。他全場攻下38分9籃板7助攻，也是尼克隊史首位達成此數據的球員。

布朗森是尼克隊史第4位在季後賽系列賽中，3度得分破30分的球員。不過尼克總教練席柏杜（Tom Thibodeau）更看重布朗森上場48分鐘，「他是令人難以置信的全能球員，一名偉大的領導者。」

布朗森受訪時透露從未與教練討論過上場時間，以及要得多少分，對於這場關鍵勝仗他則表示，「沒什麼好慶祝的，結果很棒，但我們必須贏得下一戰。」

剛獲選年度最佳陣容第三隊的尼克前鋒藍道（Julius Randle），今晚命中4顆三分球，攻下24分，他也給予布朗森許多稱讚，「這就是布朗森，這是他一整年都在做的事，他是核心，也是充滿競爭心的球員。他很想贏，所以今晚付出一切，用偉大的方式帶領我們。」

Jalen Brunson tonight:



38 PTS

9 REB

7 AST

12-22 FG



First Knick in franchise history to reach those numbers in a playoff game. pic.twitter.com/LyfzOO8jSe — StatMuse (@statmuse) 2023年5月11日

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