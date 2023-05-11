NBA／年度最佳陣容出爐！亞歷山大擠身第一隊、詹皇第三隊
NBA今天公布2022-23年賽季年度最佳陣容，第一隊由MVP安比德（Joel Embiid）領銜，雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）生涯首度入選就進入第一隊，湖人巨星詹姆斯（Lebron James）今年入選年度第三隊，這是他生涯連續第19次入選。
本季年度第一隊人選為76人中鋒安比德、公鹿前鋒安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、雷霆亞歷山大以及獨行俠後衛唐西奇（Luka Doncic）。
The 2022-23 Kia All-NBA First Team:— NBA (@NBA) 2023年5月10日
▪️ Giannis Antetokounmpo
▪️ Luka Doncic
▪️ Joel Embiid
▪️ Shai Gilgeous-Alexander
▪️ Jayson Tatum@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/gTIplts7oR
年度第二隊人選的有金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）、熱火前鋒巴特勒（Jimmy Butler）、塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）、騎士後衛米契爾（Donovan Mitchell）以及勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）。
The 2022-23 Kia All-NBA Second Team:— NBA (@NBA) 2023年5月10日
▪️ Jaylen Brown
▪️ Jimmy Butler
▪️ Stephen Curry
▪️ Nikola Jokic
▪️ Donovan Mitchell@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/H0Axxa5iqG
年度第三隊入選則是國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）、尼克前鋒藍道（Julius Randle）、湖人詹姆斯、國王後衛福克斯（De’Aaron Fox）、拓荒者後衛里拉德（Damian Lillard）。
The 2022-23 Kia All-NBA Third Team:— NBA (@NBA) 2023年5月10日
▪️ De'Aaron Fox
▪️ LeBron James
▪️ Damian Lillard
▪️ Julius Randle
▪️ Domantas Sabonis@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/kFBOMTNMdk
本季將是最後一次照主打位置票選年度球隊，這樣就不會讓MVP第二名球員，成為年度第一隊的遺珠，像本季的約柯奇和前兩季的安比德。
詹姆斯今年再度入選年度第三隊，這是他連續第19個賽季獲選年度陣容，他生涯13度入選第一隊、3度第二隊及3度第三隊，是NBA史上最長的連續獲獎紀錄，也是史上獲選最多次的球員。
Voting results for the 2022-23 Kia All-NBA Team ⬇️— NBA Communications (@NBAPR) 2023年5月10日
Complete voting results available here: https://t.co/N4DxL3FiGh pic.twitter.com/A4DzaEb8Co
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