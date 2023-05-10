NBA／勇士王朝G5迎最後一舞？ 柯爾否認：三巨頭會打很久

勇士隊將在明天作客洛杉磯，帶著1：3劣勢對上湖人隊，若不幸落敗，不僅球隊無法衛冕，或許還會陷入三巨頭拆夥困境。不過，曾見證過公牛王朝一夕瓦解的總教練柯爾（Steve Kerr）認為，這決不會是勇士王朝的「最後一舞」。

勇士可能解體的擔憂在於，有多位重要成員合約即將到期，包含格林（Draymond Green）這個休賽季變有資格跳出球員選項，尋求生涯最後一張大約。另外總管邁爾斯（Bob Myers）的合約這個夏天也會結束，甚至柯爾也僅剩一年約，若這些人全部離去，等同勇士將告別過去十年的輝煌時代。

不過，曾親身參與公牛王朝、也見證它一夕瓦解的柯爾，在廣播節目上，用自身經驗說明，勇士絕不會步上後塵，他表示：「回顧過往，雖然大家都說『為甚麼公牛不維持那支隊伍？』但實情是公牛那時候在精神上、感情上都己經結束了，球隊什麼都不剩。然而我在勇士身上完全沒有這種感覺，我認為柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林還會為勇士貢獻很多年。」

此外除了不擔心隊伍未來，柯爾也對第五戰抱持信心，「一場比賽可以改變很多事，球隊在以前就做到過，我們曾在1：3落後時逆轉過雷霆隊晉級；也在同樣情況下於第五戰贏過暴龍隊，直到今天，我們都會告訴你，要不是湯普森受傷，球隊絕對能逼至第七戰。」

無論如何，明日早上10：00進行的第五戰，除了可能決定前進西區冠軍賽的隊伍，也暗藏影響聯盟未來版圖的可能性。

Steve Kerr told @WillardAndDibs that he think's Steph, Klay, and Draymond have a lot left to give for 'years to come' 👀 pic.twitter.com/TO7MLfFiyi — 95.7 The Game (@957thegame) May 10, 2023

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