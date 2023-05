NBA／勇士王朝G5迎最後一舞？ 柯爾否認：三巨頭會打很久

勇士隊將在明天作客洛杉磯,帶著1:3劣勢對上湖人隊,若不幸落敗,不僅球隊無法衛冕,或許還會陷入三巨頭拆夥困境。不過,曾見證過公牛王朝一夕瓦解的總教練柯爾(Steve Kerr)認為,這決不會是勇士王朝的「最後一舞」。

勇士可能解體的擔憂在於,有多位重要成員合約即將到期,包含格林(Draymond Green)這個休賽季變有資格跳出球員選項,尋求生涯最後一張大約。另外總管邁爾斯(Bob Myers)的合約這個夏天也會結束,甚至柯爾也僅剩一年約,若這些人全部離去,等同勇士將告別過去十年的輝煌時代。

不過,曾親身參與公牛王朝、也見證它一夕瓦解的柯爾,在廣播節目上,用自身經驗說明,勇士絕不會步上後塵,他表示:「回顧過往,雖然大家都說『為甚麼公牛不維持那支隊伍?』但實情是公牛那時候在精神上、感情上都己經結束了,球隊什麼都不剩。然而我在勇士身上完全沒有這種感覺,我認為柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)、格林還會為勇士貢獻很多年。」

此外除了不擔心隊伍未來,柯爾也對第五戰抱持信心,「一場比賽可以改變很多事,球隊在以前就做到過,我們曾在1:3落後時逆轉過雷霆隊晉級;也在同樣情況下於第五戰贏過暴龍隊,直到今天,我們都會告訴你,要不是湯普森受傷,球隊絕對能逼至第七戰。」

無論如何,明日早上10:00進行的第五戰,除了可能決定前進西區冠軍賽的隊伍,也暗藏影響聯盟未來版圖的可能性。

Steve Kerr told @WillardAndDibs that he think's Steph, Klay, and Draymond have a lot left to give for 'years to come' 👀 pic.twitter.com/TO7MLfFiyi