NBA／見約柯奇大三元破張伯倫紀錄 歐尼爾自嘲：我不傳球的

約柯奇（Nikola Jokic）今天攻下29分13籃板12助攻，季後賽生涯第10次拿到大三元，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）成為季後賽史上最多次大三元的中鋒。

賽後約柯奇接受美國電視台《TNT》訪問，節目主持人先恭喜約柯奇完成此壯舉，約柯奇開玩笑說道，「謝謝你。想知道歐尼爾（Shaquille O'Neal）在這榜單上嗎？」

歐尼爾並沒有正面回應約柯奇，而是自嘲，「我從來不傳球，寶貝」。

歐尼爾接著詢問約柯奇下一場比賽會不會開啟進攻模式，對此約柯奇直言，「我不是這樣打球，我會觀察比賽情況、找機會。今天開局打得不好，但隨後找到解決辦法。」

Ernie Johnson: "You passed Wilt Chamberlain tonight for most triple-doubles by a Center. Congrats on that!”



Nikola Jokic: "Nice, thank you. Is Shaq on that list?"



Shaq: "No, because I never passed Big Honey." 😂



pic.twitter.com/gn9EFClc2V — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年5月10日

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