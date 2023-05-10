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NBA／見約柯奇大三元破張伯倫紀錄 歐尼爾自嘲：我不傳球的

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇。 路透
約柯奇。 路透

約柯奇（Nikola Jokic）今天攻下29分13籃板12助攻，季後賽生涯第10次拿到大三元，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）成為季後賽史上最多次大三元的中鋒。

賽後約柯奇接受美國電視台《TNT》訪問，節目主持人先恭喜約柯奇完成此壯舉，約柯奇開玩笑說道，「謝謝你。想知道歐尼爾（Shaquille O'Neal）在這榜單上嗎？」

歐尼爾並沒有正面回應約柯奇，而是自嘲，「我從來不傳球，寶貝」。

歐尼爾接著詢問約柯奇下一場比賽會不會開啟進攻模式，對此約柯奇直言，「我不是這樣打球，我會觀察比賽情況、找機會。今天開局打得不好，但隨後找到解決辦法。」

Nikola Jokic

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