聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／見約柯奇大三元破張伯倫紀錄 歐尼爾自嘲：我不傳球的
約柯奇（Nikola Jokic）今天攻下29分13籃板12助攻，季後賽生涯第10次拿到大三元，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）成為季後賽史上最多次大三元的中鋒。
賽後約柯奇接受美國電視台《TNT》訪問，節目主持人先恭喜約柯奇完成此壯舉，約柯奇開玩笑說道，「謝謝你。想知道歐尼爾（Shaquille O'Neal）在這榜單上嗎？」
歐尼爾並沒有正面回應約柯奇，而是自嘲，「我從來不傳球，寶貝」。
歐尼爾接著詢問約柯奇下一場比賽會不會開啟進攻模式，對此約柯奇直言，「我不是這樣打球，我會觀察比賽情況、找機會。今天開局打得不好，但隨後找到解決辦法。」
Ernie Johnson: "You passed Wilt Chamberlain tonight for most triple-doubles by a Center. Congrats on that!”— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年5月10日
Nikola Jokic: "Nice, thank you. Is Shaq on that list?"
Shaq: "No, because I never passed Big Honey." 😂
pic.twitter.com/gn9EFClc2V
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言