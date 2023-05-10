快訊

中天新聞贏了！遭NCC決議不予換照、關台近3年 法院今撤銷處分

星宇衰事連環爆！讓百萬網紅進駕駛艙採訪張國煒 恐遭民航局開罰

銀座強盜事件：被捕的假面少年，與日本「暗黑打工」犯罪問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／「勇士不是灰熊」 歐尼爾力挺會翻盤、巴克利卻潑冷水

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士距離被淘汰僅一步之遙。 美聯社
勇士距離被淘汰僅一步之遙。 美聯社

勇士隊昨日輸給湖人隊後，已陷入1：3落後絕境，湖人詹姆斯(LeBron James)生涯在此狀況下沒輸過，但勇士在2016年西區冠軍賽在相同處境下也曾對雷霆隊上演大逆轉，濃厚的冠軍底蘊能否谷底反彈，讓歐尼爾巴克利兩人在節目論戰。

有趣的是湖人傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）反而是看好勇士能翻盤的一方，「冠軍不會倒下，他們可不是曼菲斯灰熊隊。」並特別點名柯瑞會是關鍵，「你不覺得他被惹毛了嗎？他是個鬥犬，當鬥犬生氣時，就已經準備好下場比賽了。」

不過，歐尼爾的好搭檔，另一名名宿巴克利（Charles Barkley）卻站在對立面，認為勇士已無機會，「不管是在第五還是第六場，他們都已經玩完了，這系列賽結束了。」並詳細點出原因，「我認為湖人在針對柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）這部分做得很好，他們在每個半場攻防中攻擊他們，因為他們知道，這兩人是需要擔心的對象。」

從過去經驗看，勇士的確有扭轉局勢的能力，他們曾在2016年的西區總決賽，在1：3情況下逆轉杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）坐鎮的雷霆隊；但同樣地，他們也在之後嚐到聽牌被逆轉的苦果。

雙方將在明天於勇士主場再度碰頭，衛冕軍勢必得要搶下這勝，才能保有逆勢晉級的可能性。

勇士 湖人 柯瑞 湯普森 歐尼爾 巴克利

相關新聞

NBA／約柯奇承認想偷聽對手戰術 太陽主帥：應制定新規則

金塊今天以118：102大勝太陽隊，第三節一次暫停中，金塊後衛布朗跑到太陽替補席偷聽戰術，結果杜蘭特突然伸手推一旁的約柯奇（Nikola Jokic），最終布朗（Bruce Brown）和杜蘭特（Ke

NBA／連三戰30分助76人聽牌 安比德緊追艾佛森、張伯倫

在系列賽前4戰打完與塞爾蒂克隊戰成平手後，76人隊今天作客綠衫軍主場，安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyre...

NBA／「勇士不是灰熊」 歐尼爾力挺會翻盤、巴克利卻潑冷水

勇士隊昨日輸給湖人隊後，已陷入1：3落後絕境，湖人詹姆斯(LeBron James)生涯在此狀況下沒輸過，但勇士在2016年西區冠軍賽在相同處境下也曾對雷霆隊上演大逆轉，濃厚的冠軍底蘊能否谷底反彈，讓

NBA／綠軍主場慘敗引全場狂噓 球迷怒：看過最爛比賽

在季後賽第二輪開打前，塞爾蒂克隊廣被看好能擊敗76人隊，挺進東區決賽。儘管他們一度在系列賽取得2：1優勢情勢大好，卻轉眼間被對手連下兩城、瀕臨淘汰邊緣。在今天第五戰糟糕的表現後，更引來波士頓球迷炎上。

NBA／稱湖人第五戰毫無勝算 美媒提議：讓詹姆斯在家休息

湖人前役驚險擊敗勇士取得3：1聽牌優勢，當外界都認為湖人應一鼓作氣，在系列賽第五戰淘汰勇士隊時，《ESPN》主持人格林伯格（Mike Greenberg）卻語出驚人，認為應該讓詹姆斯（Lebron J

NBA／76人睽違20年再闖東冠只差一步 上回已是艾佛森時代

76人隊稍早以115：103大破塞爾蒂克隊主場，讓他們將系列賽改寫為3：2領先，距離睽違超過20年的東區總決賽僅一步之遙。 上次費城闖季東區總決賽已是2001年，當時的76人在「戰神」艾佛森（A

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦