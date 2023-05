NBA／76人睽違20年再闖東冠只差一步 上回已是艾佛森時代

76人隊稍早以115:103大破塞爾蒂克隊主場,讓他們將系列賽改寫為3:2領先,距離睽違超過20年的東區總決賽僅一步之遙。

上次費城闖季東區總決賽已是2001年,當時的76人在「戰神」艾佛森(Allen Iverson)帶領下,與公鹿隊戰至搶7大戰,最終獲勝並前進總冠軍賽,並送給當季冠軍湖人隊季後賽唯一一敗。

在那之後,76人就未再踏上東區總決賽地板,雖然曾在2021年以第一種子進入季後賽,並在次輪面對老鷹隊時,取得2:1的優勢,卻意外被對手帶入第七戰,最後在西蒙斯(Ben Simmons)著名的「籃下傳球」後爆冷出局。

今天的勝利對76人意義非凡,因為這是球隊進入安比德(Joel Embiid)時代後,首次在季後賽第二輪取得3:2優勢,也是隊史第一次在客場搶下天王山之戰先聽牌。對此,安比德不敢掉以輕心,「老實說我不在乎,我們還要再贏一場,這是我心中唯一的想法。」他也對第六戰在主場關門有自信,「明顯地,你回到家,所以會在粉絲面前獲得很多能量。我們覺得每個人在主場都打更好,我也不例外。」

費城與波士頓將在後天再度交手,若76人真能淘汰塞爾蒂克,不僅能晉級東區總決賽,也會一瞬間取代後者,成為奪冠熱門之一。

This is the first time in FRANCHISE HISTORY that the Sixers have won a road Game 5 in a series tied 2-2