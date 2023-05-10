NBA／柯瑞大號三分出手選擇受質疑 格林：全隊的鍋

勇士昨天以101：104不敵湖人隊，系列賽陷入1：3絕境。柯瑞（Stephen Curry）最後關頭2次出手受質疑，對此勇士前鋒格林（Draymond Green）直言不是柯瑞的錯，原因是全隊進攻不順。

柯瑞昨天雖攻下31分14助攻10籃板，但三分球14投僅3中。最後關頭101：102落後時，柯瑞連2次出手未命中，最後一次進攻機會在跳球搶到球權後也發生傳球失誤。

Steph Curry had TWO attempts at the lead and missed both for the Warriors.



Lakers take a 3-1 lead on Golden State 🔥pic.twitter.com/swDtKOEBmv — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年5月9日

對此格林在個人Podcast為柯瑞緩頰，「我們的進攻戰術沒執行好，全隊都有責任，不是只有在湯普森（Klay Thompson）和柯瑞身上。我知道人們都在討論柯瑞和湯普森的出手。」

「如果他們命中投籃，人們會說：『天哪，沒有人能像他們一樣，他們是有史以來最偉大的射手。』如果他們未命中，人們會閒言閒語，這就是我們的處境。沒關係我明白，但我們沒人動搖，無論如何都會和他們一起拼」格林說。

udn討論區