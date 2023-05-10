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NBA／安比德、馬克西合砍63分滅綠衫軍 76人再1勝晉級東冠

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德(右)率76人系列賽先聽牌！ 法新社
安比德(右)率76人系列賽先聽牌！ 法新社

東區第二輪76人與塞爾蒂克迎來G5天王山之戰，回到波士頓主場的綠衫軍投籃命中率不到4成，其中長人霍福特（Al Horford）三分球7投0中；反觀76人安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）分別拿下33分、30分，終場以115：101大勝塞爾蒂克，系列賽3：2聽牌，下一戰重返費城主場有望晉級。

安比德和馬克西首節先聯手攻下22分，助76人取得7分領先。第二節開局76人又打出9：1攻勢，一口氣將分差拉開到15分。接著雙方都只能靠罰球得分，綠衫軍雖追回一些分數，但霍福特三分球4投0中，導致綠衫軍上半場打完仍落後76人9分。

易籃再戰，儘管綠衫軍球星泰托姆（Jayson Tatum）單節獨得16分，但其他隊友難以融入進攻；76人則靠著安比德、哈登（James Harden）、哈里斯（Tobias Harris）、馬克西輪流發威，三節打完取得16分領先。

末節綠衫軍終於甦醒，但馬克西、安比德接連命中三分球，加上奇兵豪斯（Danuel House Jr.）殺出，又澆熄反攻氣焰。綠衫軍在最後3分55秒換上替補陣容，儘管連續投進3顆三分球，也難以撼動76人的勝利。

安比德全場攻下33分7籃板4阻攻，馬克西30分7籃板，哈登17分10助攻8籃板，哈里斯16分11籃板。塞爾蒂克的部分，泰托姆全場27投11中，攻下36分10籃板，布朗則拿到24分6籃板。

Joel Embiid

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