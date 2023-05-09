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NBA／末節15分比肩湖人傳奇布萊恩 華克：已經努力24年
湖人小將華克（Lonnie Walker IV）今天末節爆發，成為隊史1997年布萊恩（Kobe Bryant）後，首位在末節攻下15分的替補球員。事實上華克在對陣灰熊的系列賽遭棄用，直到最近幾場才重返球隊輪替，對此他賽後也發表自己的想法。
華克的好表現獲得球迷尊重，也獲得隊友擁抱及讚美，其中詹姆斯（LeBron James）更指出，「沒有華克，我們贏不下今晚的比賽，這是肯定的。」
華克受訪時談到獲得機會的心情，「我不是因無法上場而憤怒，而是對沒人理解我的價值而憤怒。完成這件事需要很勤奮且有紀律，我已經這樣做24年了，總是待在健身房，沒有任何改變。當你更努力工作、犧牲得更多，得到的回報就更大。」
布萊恩1997年以菜鳥身分進入聯盟，他當時隨湖人在季後賽第二輪對陣爵士，單場攻下19分，其中17分集中在末節，助湖人以104：84搶下勝利。華克雖已邁入職業生涯第5季，但這只是他第2次隨隊打進季後賽，首次在季後賽成為球隊主要輪替球員。
LONNIE WALKER IV SHINES IN GAME 4!— NBA (@NBA) May 9, 2023
15 points in the 4th quarter as the @Lakers secure a 3-1 series lead! pic.twitter.com/izyQzadxG8
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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