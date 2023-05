NBA／末節15分比肩湖人傳奇布萊恩 華克：已經努力24年

湖人小將華克(Lonnie Walker IV)今天末節爆發,成為隊史1997年布萊恩(Kobe Bryant)後,首位在末節攻下15分的替補球員。事實上華克在對陣灰熊的系列賽遭棄用,直到最近幾場才重返球隊輪替,對此他賽後也發表自己的想法。

華克的好表現獲得球迷尊重,也獲得隊友擁抱及讚美,其中詹姆斯(LeBron James)更指出,「沒有華克,我們贏不下今晚的比賽,這是肯定的。」

華克受訪時談到獲得機會的心情,「我不是因無法上場而憤怒,而是對沒人理解我的價值而憤怒。完成這件事需要很勤奮且有紀律,我已經這樣做24年了,總是待在健身房,沒有任何改變。當你更努力工作、犧牲得更多,得到的回報就更大。」

布萊恩1997年以菜鳥身分進入聯盟,他當時隨湖人在季後賽第二輪對陣爵士,單場攻下19分,其中17分集中在末節,助湖人以104:84搶下勝利。華克雖已邁入職業生涯第5季,但這只是他第2次隨隊打進季後賽,首次在季後賽成為球隊主要輪替球員。

LONNIE WALKER IV SHINES IN GAME 4!



15 points in the 4th quarter as the @Lakers secure a 3-1 series lead! pic.twitter.com/izyQzadxG8