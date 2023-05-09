NBA／關鍵失誤葬送追平機會 柯瑞：感覺身後有人所以球放開

勇士隊今天三節打完領先7分，不過湖人小將華克（Lonnie Walker IV）末節殺出，反觀柯瑞（Stephen Curry）外線接連「打鐵」，最後一擊還發生失誤，儘管完成生涯季後賽第3次大三元，也無緣率領勇士奪勝，徒留遺憾。

柯瑞賽後還原了失誤當下情況，「我感覺有人在身後，於是就放手了。我希望自己能意識到其實有足夠時間喊暫停，事情沒按照我們預想的進行。」

柯瑞今天雖攻下31分14助攻10籃板，但三分球14投僅3中。勇士第四節只得17分，和他頻頻外線失手有關，不過柯瑞自認今晚手感其實不差，「很多球都碰到籃框邊緣，對我來說這代表雙腿起跳很有力，只是球沒有命中。」

勇士從2015年起，沒有在季後賽被西區球隊淘汰過，如今卻陷入1：3落後，對此柯瑞表示，「我們有信心解決這件事。」

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