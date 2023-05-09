NBA／衛少、貝佛利和湖人討冠軍戒 前東家：奪冠都給！

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和貝佛利（Patrick Beverley）季後賽旅程都已結束，但兩人仍有拿到冠軍戒的機會，兩人之前隔空向前東家湖人喊話想要冠軍戒，今天也獲得正面回應，若「紫金軍團」登頂，本季穿過湖人戰袍的球員都可拿到冠軍戒。

衛斯特布魯克和貝佛利開季都是湖人成員，「衛少」2月在三方交易被送去爵士隊，買斷後再加入快艇隊；貝佛利之後被送去魔術隊，買斷後成為公牛一員。

貝佛利成為公牛成員後還曾放話，季後賽目是淘汰湖人，但在公牛先結束賽季後改口。貝佛利在自己podcast提到，和衛斯特布魯克一起訓練時，「衛少」提出想要冠軍戒的想法。

「衛斯特布魯克說，『嘿貝佛利，如果湖人贏，我想要我的戒指。我沒說謊，我們要著裝好，等待我們的戒指。』」貝佛利還原對話說。

TNT記者海恩斯（Chris Haynes）今天給出兩位前成員想要的答案，他表示接收到湖人球團高層的訊息，球團已經決定，若是球隊奪下總冠軍，本季曾是球團成員的球員都能獲得冠軍戒，當然包括衛斯特布魯克和貝佛利。

「如果湖人成最後贏家，衛斯特布魯克、貝佛利和其他成員都會收到冠軍戒。我接收到的訊息，這是佩林卡（Rob Pelinka）接任時的協議，這是讓球員明白他們獲得重視的方式，就算他們賽季中沒有從頭到尾都待在湖人。」

湖人今天正和衛冕軍勇士進行西區第二輪的第4戰，湖人若能守護主場勝利就能取得3勝1敗的「聽牌」優勢。

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