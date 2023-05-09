快訊

非法保母夫妻踩破3歲男童肝臟、生殖器爛掉身亡 最終下場出爐！

星宇時間壓線才說真話！飛洛杉磯旅客還原現場：有時間應變卻什麼也沒做

數位身分證喊卡「全民埋單10億？」陳建仁回應了

NBA／衛少、貝佛利和湖人討冠軍戒 前東家：奪冠都給！

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
衛少與貝佛利之前隔空向前東家湖人喊話想要冠軍戒，今天也獲得正面回應，球團表示都給！ 法國新聞社
衛少與貝佛利之前隔空向前東家湖人喊話想要冠軍戒，今天也獲得正面回應，球團表示都給！ 法國新聞社

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和貝佛利（Patrick Beverley）季後賽旅程都已結束，但兩人仍有拿到冠軍戒的機會，兩人之前隔空向前東家湖人喊話想要冠軍戒，今天也獲得正面回應，若「紫金軍團」登頂，本季穿過湖人戰袍的球員都可拿到冠軍戒。

衛斯特布魯克和貝佛利開季都是湖人成員，「衛少」2月在三方交易被送去爵士隊，買斷後再加入快艇隊；貝佛利之後被送去魔術隊，買斷後成為公牛一員。

貝佛利成為公牛成員後還曾放話，季後賽目是淘汰湖人，但在公牛先結束賽季後改口。貝佛利在自己podcast提到，和衛斯特布魯克一起訓練時，「衛少」提出想要冠軍戒的想法。

「衛斯特布魯克說，『嘿貝佛利，如果湖人贏，我想要我的戒指。我沒說謊，我們要著裝好，等待我們的戒指。』」貝佛利還原對話說。

TNT記者海恩斯（Chris Haynes）今天給出兩位前成員想要的答案，他表示接收到湖人球團高層的訊息，球團已經決定，若是球隊奪下總冠軍，本季曾是球團成員的球員都能獲得冠軍戒，當然包括衛斯特布魯克和貝佛利。

「如果湖人成最後贏家，衛斯特布魯克、貝佛利和其他成員都會收到冠軍戒。我接收到的訊息，這是佩林卡（Rob Pelinka）接任時的協議，這是讓球員明白他們獲得重視的方式，就算他們賽季中沒有從頭到尾都待在湖人。」

湖人今天正和衛冕軍勇士進行西區第二輪的第4戰，湖人若能守護主場勝利就能取得3勝1敗的「聽牌」優勢。

延伸閱讀

NBA／若湖人奪冠「祭品」有份？ 貝佛利：我跟衛少都要戒指

NBA／稱湖人球迷期待他失敗 貝佛利下賽季想拿更大約

NBA／豪言將湖人踢出季後賽 貝佛利提前出局反被嘲諷

NBA／公牛、熱火改寫附加賽歷史 貝佛利有望延續個人紀錄

相關新聞

NBA／柯瑞半場17分力抗戴維斯肆虐 勇士後來居上領先湖人

勇士與湖人的第四戰持續在洛城進行，兩隊上半場外線手感都不佳，柯瑞（Stephen Curry）11投6中拿下17分7籃板7助攻3抄截，在半場結束前拉出一波10比4的攻勢，取得52比49領先。 S

Live／柯瑞半場全能秀力抗AD19分 勇士領先湖人3分

柯瑞半場攻下15分7籃板7助攻，力抗湖人戴維斯的19分，勇士暫時以52：49領先。

NBA／巴特勒、阿德巴約聯手出擊 熱火力壓尼克率先聽牌

雖然布朗森（Jalen Brunson）、藍道（Julius Randle）、巴瑞特（RJ Barrett）在今天關鍵第四戰都各拿超過20分，試圖在客場扳回一城，然而這樣的火力顯然還不足以撼動熱火。

NBA／約柯奇推太陽老闆遭罰2.5萬美元 沒有禁賽處分

西區第二輪金塊與太陽第四戰中，約柯奇（Nikola Jokic）和太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）發生推擠衝突。伊許比亞昨天在推特發表聲明，聯盟今天也公布懲處結果，約柯奇將被罰2.5萬美元（約

NBA／艾頓關鍵跳球犯規漏吹 裁判報告顯示金塊吃悶虧

約柯奇（Nikola Jokic）在金塊太陽第4戰豪取生涯新高53分，但面對杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）高效率合砍72分，以及沙米特（Landry Shamet

NBA／約柯奇稱太陽只有2人在打球 金塊反遭球迷調侃

金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）昨天比賽狂砍生涯新高53分，不過仍不敵太陽雙星布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）領軍的太陽隊，值得一提的是，約柯奇一次暫停中

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦