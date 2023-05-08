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NBA／季後賽9戰得分直追喬丹 布克：感謝KD萬有引力

中央社／ 台北8日電
杜蘭特(左)和布克雙槍齊發，帶給金塊莫大壓力。 法新社
杜蘭特(左)和布克雙槍齊發，帶給金塊莫大壓力。 法新社

鳳凰城太陽今天在主場擊敗丹佛金塊，季後賽扳成2比2平手。兩大射手布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）不但各自寫下紀錄，他們也是聯盟史上，第一對在季後賽都完成35分、5籃板、5助攻的組合。

布克今天出賽40分鐘，全場18投14中，拿下36分、12助攻外帶6籃板。根據ESPN的統計數據顯示，布克今年季後賽已經出賽9場，累計得到331分，是自從1990年喬丹（Michael Jordan）以來的第一人。

而且布克的這9場比賽的真實命中率高達70%，也是NBA季後賽史上，在9場比賽得超過300分的球員當中，命中率最高的人。

有如此高效率演出，布克不敢居功，今天在賽後記者會上大力推崇隊友杜蘭特，他幽默的說：「通常我在球場上不會有這麼大的空檔，所以在球場上有杜蘭特的萬有引力（KD's gravity）是一件很神奇的事。」

杜蘭特在經歷2場命中率不到40%的比賽後，今天也強勢回歸，以接近60%的命中率拿下36分、11籃板、6助攻，並且在上半場就轟下21分，成為近25年來第3位，生涯能在季後賽至少60度半場轟破20分的球員，前兩位分別是詹姆斯（LeBron James）和布萊恩（Kobe Bryant）。

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