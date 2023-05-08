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NBA／中國留學生觀賽成最佳第六人 哈登：他帶給我好運

聯合新聞網／ 綜合報導
郝強(左)、哈登(右)。 美聯社
郝強(左)、哈登(右)。 美聯社

美國密西根州立大學二月發生校園槍擊案，其中一位中國留學生郝強（John Hao）意外受波及，經治療後仍下半身癱瘓，需大筆醫療費。76人隊球星哈登（James Harden）得知此消息後，捐款並透過視訊鼓勵他，兩人留下聯絡方式，哈登承諾要招待郝強看NBA比賽。

郝強今天現身76人主場觀賽，哈登狂攻42分，包含比賽最後的致勝三分球。他賽後走到郝強身邊說，「你看起來還不錯。」哈登也把球鞋脫掉並簽名，將這雙球鞋送給他。

哈登接受媒體訪問時表示，「今天有一位特別的客人，他帶給我好運，很好的氛圍和能量，我們知道要把這場比賽獻給他。」

「我覺得我的工作是給他一道光，這是他應得的微笑，希望今天是他可以微笑的日子」哈登說。

郝強受訪時則感謝哈登，「他得知我受傷的消息時，就立刻伸出援手滿足我的需求，我真的很感謝他。我現在因為哈登成為76人球迷，他教我保持堅強。」

哈登賽後也在個人社群發文寫道：「郝強，最佳第六人！」

James Harden

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