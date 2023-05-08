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NBA／無懼約柯奇爆砍53分 布克：重點是我們贏球了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布克持續高效率的進攻表現。 法新社
布克持續高效率的進攻表現。 法新社

鳳凰城太陽今天在布克（Devin Booker）與杜蘭特（Kevin Durant）各拿36分的帶領下，搭配沙米特（LandryShamet）第四節4記外線精準射向金塊心臟，在主場以129比124擊退金塊，系列賽扳成2比2的平手。

在雙手第二輪交手中，金塊先在主場連贏兩戰，第3戰太陽回家作戰，靠布克、杜蘭特分別飆進47分、39分的聯手帶領，在系列賽扳回一城。

系列賽2比1領先的金塊，今天第4戰比賽首節在三分球7投4中、整體投籃命中率也達5成的情況下，34比32領先地主太陽。但在杜蘭特次節獨得10分帶頭下，太陽上半場打完時，反以63比61領先。

中場前2分36秒發生一段插曲，當時約柯奇（Nikola Jokic）賞了對手火鍋，球飛進觀眾席後，剛好落在太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）手上，約柯奇急於把球拿回之際，竟推了他一把，裁判在檢視錄影畫面後，吹了約柯奇一次技術犯規。

下半場開打後，太陽靠布克單節搶下17分的帶領，以98比92稍將領先拉開。末節在砍進三分球後，太陽領先達10分。金塊則在穆雷（Jamal Murray）跳投得手後，追到剩下3分差距。

關鍵時刻，約柯奇持球卻被艾頓（DeAndre Ayton）抄走，波特（Michael Porter Jr.）趕緊犯規，華倫（T.J. Warren）兩罰俱中，太陽將領先擴大到5分。接著約柯奇切入挑籃沒進，杜蘭特遭到犯規後的兩罰也都全進，太陽領先到7分。約柯奇雖放進兩分，但為時已晚，太陽最終仍以5分之差獲勝。

「我就是想捍衛主場。我們在丹佛輸了兩場，我們想保衛主場。他們說系列賽直到有人贏下客場才算開始。我們希望下一場能夠繼續贏得勝利。」布克說。

約柯奇轟下全場最高53分，這是他個人在季後賽單場得分的新高，並傳出11次助攻，穆雷貢獻28分，波特有11分、10籃板的雙十成績。

談到對手約基奇在本場砍下了53分，布克這樣說道：「這是一場艱難的比賽，我們試圖讓他打得困難，但只要我們能贏，他當然可以砍下50分，包括其他一切他想得到的。」

布克此役為太陽攻下36分，並送出12次助攻，杜蘭特有36分、11籃板的雙十成績，板凳出發的沙米特也貢獻19分。系列賽第5戰將在台灣時間10日於金塊主場進行，獲勝的一隊將能率先在7戰4勝制的系列賽聽牌。

談到攸關生死的關鍵第五戰，布克表示：「就像你們今天所看到的那樣。我們就是努力拚戰，全力贏得比賽。這是最棒的舞台，我很感激可以參與其中。」

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