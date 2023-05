NBA／無懼約柯奇爆砍53分 布克：重點是我們贏球了

鳳凰城太陽今天在布克(Devin Booker)與杜蘭特(Kevin Durant)各拿36分的帶領下,搭配沙米特(LandryShamet)第四節4記外線精準射向金塊心臟,在主場以129比124擊退金塊,系列賽扳成2比2的平手。

在雙手第二輪交手中,金塊先在主場連贏兩戰,第3戰太陽回家作戰,靠布克、杜蘭特分別飆進47分、39分的聯手帶領,在系列賽扳回一城。

系列賽2比1領先的金塊,今天第4戰比賽首節在三分球7投4中、整體投籃命中率也達5成的情況下,34比32領先地主太陽。但在杜蘭特次節獨得10分帶頭下,太陽上半場打完時,反以63比61領先。

Devin Booker is MASTERFUL once again as the @suns win Game 4 to even the series!



36 PTS

12 AST (Playoff career high)

14-18 FG



PHX/DEN Game 5: Tues, 10pm/et | TNT pic.twitter.com/XpNs3Slshx — NBA (@NBA) May 8, 2023

中場前2分36秒發生一段插曲,當時約柯奇(Nikola Jokic)賞了對手火鍋,球飛進觀眾席後,剛好落在太陽老闆伊許比亞(Mat Ishbia)手上,約柯奇急於把球拿回之際,竟推了他一把,裁判在檢視錄影畫面後,吹了約柯奇一次技術犯規。

下半場開打後,太陽靠布克單節搶下17分的帶領,以98比92稍將領先拉開。末節在砍進三分球後,太陽領先達10分。金塊則在穆雷(Jamal Murray)跳投得手後,追到剩下3分差距。

關鍵時刻,約柯奇持球卻被艾頓(DeAndre Ayton)抄走,波特(Michael Porter Jr.)趕緊犯規,華倫(T.J. Warren)兩罰俱中,太陽將領先擴大到5分。接著約柯奇切入挑籃沒進,杜蘭特遭到犯規後的兩罰也都全進,太陽領先到7分。約柯奇雖放進兩分,但為時已晚,太陽最終仍以5分之差獲勝。

Nikola Jokic sets the @nuggets record for points in a Playoff game in Game 4 👏



53 PTS

11 AST

20-30 FG



PHX/DEN Game 5 | Tues, 10pm/et | TNT pic.twitter.com/i952K7gdpe — NBA (@NBA) May 8, 2023

「我就是想捍衛主場。我們在丹佛輸了兩場,我們想保衛主場。他們說系列賽直到有人贏下客場才算開始。我們希望下一場能夠繼續贏得勝利。」布克說。

約柯奇轟下全場最高53分,這是他個人在季後賽單場得分的新高,並傳出11次助攻,穆雷貢獻28分,波特有11分、10籃板的雙十成績。

談到對手約基奇在本場砍下了53分,布克這樣說道:「這是一場艱難的比賽,我們試圖讓他打得困難,但只要我們能贏,他當然可以砍下50分,包括其他一切他想得到的。」

布克此役為太陽攻下36分,並送出12次助攻,杜蘭特有36分、11籃板的雙十成績,板凳出發的沙米特也貢獻19分。系列賽第5戰將在台灣時間10日於金塊主場進行,獲勝的一隊將能率先在7戰4勝制的系列賽聽牌。

談到攸關生死的關鍵第五戰,布克表示:「就像你們今天所看到的那樣。我們就是努力拚戰,全力贏得比賽。這是最棒的舞台,我很感激可以參與其中。」

Kevin Durant (36 PTS, 11 REB, 6 AST) helps lead the @Suns to a MASSIVE Game 4 victory!



PHX/DEN now tied at 2-2.



Game 5: Tuesday, 10 PM ET on TNT pic.twitter.com/lKOZ0KIB7U — NBA (@NBA) May 8, 2023

udn討論區