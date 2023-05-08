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NBA／杜蘭特、布克連兩戰全能貢獻 創季後賽史上首見紀錄
前一場比賽創下兩個生涯季後賽里程碑的杜蘭特（Kevin Durant），在今天主場的關鍵第四戰中再次展現高效率。
全場19投11中外加13罰11中，攻下36分11籃板6助攻2抄截，搭配布克（Devin Booker）的36分，以及沙米特（Landry Shamet）第四節外線奇襲，太陽在驚濤駭浪中以129比124險勝金塊，將系列賽扳平。
杜蘭特季後賽總得分已經超越「郵差」馬龍（Karl Malone），在歷史得分排行榜前進到第7名，累積4829分，下一個超越目標將是鄧肯（Tim Duncan）的5172分。
此外，杜蘭特季後賽進球數也累積1629個，接連兩戰分別超越帕克（Tony Parker）和衛斯特（Jerry West），排名史上第8；杜蘭特下一個超越目標將是馬龍的1743個進球。
另一方面，杜蘭特和布克在保羅（Chris Paul）因傷缺席的情況下完全扛起進攻重任，兩人連續兩場比賽都至少拿到35分5籃板5助攻，成為聯盟季後賽史上首對達此紀錄的搭檔組合。
Kevin Durant (36 PTS, 11 REB, 6 AST) helps lead the @Suns to a MASSIVE Game 4 victory!— NBA (@NBA) May 8, 2023
PHX/DEN now tied at 2-2.
Game 5: Tuesday, 10 PM ET on TNT pic.twitter.com/lKOZ0KIB7U
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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