NBA／杜蘭特、布克連兩戰全能貢獻 創季後賽史上首見紀錄

前一場比賽創下兩個生涯季後賽里程碑的杜蘭特(Kevin Durant),在今天主場的關鍵第四戰中再次展現高效率。

全場19投11中外加13罰11中,攻下36分11籃板6助攻2抄截,搭配布克(Devin Booker)的36分,以及沙米特(Landry Shamet)第四節外線奇襲,太陽在驚濤駭浪中以129比124險勝金塊,將系列賽扳平。

杜蘭特季後賽總得分已經超越「郵差」馬龍(Karl Malone),在歷史得分排行榜前進到第7名,累積4829分,下一個超越目標將是鄧肯(Tim Duncan)的5172分。

此外,杜蘭特季後賽進球數也累積1629個,接連兩戰分別超越帕克(Tony Parker)和衛斯特(Jerry West),排名史上第8;杜蘭特下一個超越目標將是馬龍的1743個進球。

另一方面,杜蘭特和布克在保羅(Chris Paul)因傷缺席的情況下完全扛起進攻重任,兩人連續兩場比賽都至少拿到35分5籃板5助攻,成為聯盟季後賽史上首對達此紀錄的搭檔組合。

Kevin Durant (36 PTS, 11 REB, 6 AST) helps lead the @Suns to a MASSIVE Game 4 victory!



PHX/DEN now tied at 2-2.



Game 5: Tuesday, 10 PM ET on TNT pic.twitter.com/lKOZ0KIB7U