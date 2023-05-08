NBA／杜蘭特、布克連兩戰全能貢獻 創季後賽史上首見紀錄

前一場比賽創下兩個生涯季後賽里程碑的杜蘭特（Kevin Durant），在今天主場的關鍵第四戰中再次展現高效率。

全場19投11中外加13罰11中，攻下36分11籃板6助攻2抄截，搭配布克（Devin Booker）的36分，以及沙米特（Landry Shamet）第四節外線奇襲，太陽在驚濤駭浪中以129比124險勝金塊，將系列賽扳平。

杜蘭特季後賽總得分已經超越「郵差」馬龍（Karl Malone），在歷史得分排行榜前進到第7名，累積4829分，下一個超越目標將是鄧肯（Tim Duncan）的5172分。

此外，杜蘭特季後賽進球數也累積1629個，接連兩戰分別超越帕克（Tony Parker）和衛斯特（Jerry West），排名史上第8；杜蘭特下一個超越目標將是馬龍的1743個進球。

另一方面，杜蘭特和布克在保羅（Chris Paul）因傷缺席的情況下完全扛起進攻重任，兩人連續兩場比賽都至少拿到35分5籃板5助攻，成為聯盟季後賽史上首對達此紀錄的搭檔組合。

Kevin Durant (36 PTS, 11 REB, 6 AST) helps lead the @Suns to a MASSIVE Game 4 victory!



PHX/DEN now tied at 2-2.



Game 5: Tuesday, 10 PM ET on TNT pic.twitter.com/lKOZ0KIB7U — NBA (@NBA) May 8, 2023

udn討論區