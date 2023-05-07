NBA／曾二度神之手抽中狀元 騎士老闆兒子不幸早逝
騎士隊老闆吉伯特（Dan Gilbert）近期相當不順，不僅球隊在首輪即遭淘汰，今日還傳出兒子尼克（Nick Gilbert）不幸英年早逝的消息。
尼克出生即罹患神經纖維瘤病，這使他的大腦、神經、脊隨等部位都會出現腫瘤，他也因此經歷了多次手術。此外，尼克的左眼僅有25%視力，右眼則為全盲。
雖然尼克努力地對抗病魔，並時常以爽朗微笑出現在眾人眼中，但根據當地媒體《Cleveland Scene》稍早消息，他在今日遺憾地於密西根州去世，得年26歲。
提到尼克，球迷們印象最深的，或許是他為球隊抽籤時的表現。作為老闆愛子，他多次代表騎士抽取選秀順位，更在2011、2013兩年帶回狀元籤，前者最終兌換成了厄文（Kyrie Irving）可以說，尼克是騎士能在2016年奪冠的隱形功臣之一。
We are very sorry to share the news that Nick Gilbert, the son of Cleveland Cavaliers owner Dan Gilbert and longtime good luck charm for the Cavaliers passed away earlier today.— Cleveland Scene (@ClevelandScene) May 7, 2023
He was 26 years old.https://t.co/4MEqpkeTW6
2023NBA季後賽賽程與戰績
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