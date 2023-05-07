快訊

又一間變貴了！「老賴茶棧」6月1日起調價 最多漲5元

星宇受困302名旅客將返台 首批188人下午3時35分抵桃機

王思佳花7500元送驗愛馬仕包 陳沂再發文質疑「為何不拿去專櫃」

NBA／曾二度神之手抽中狀元 騎士老闆兒子不幸早逝

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克曾兩度抽中狀元籤。 圖擷自NBA官網
尼克曾兩度抽中狀元籤。 圖擷自NBA官網

騎士隊老闆吉伯特（Dan Gilbert）近期相當不順，不僅球隊在首輪即遭淘汰，今日還傳出兒子尼克（Nick Gilbert）不幸英年早逝的消息。

尼克出生即罹患神經纖維瘤病，這使他的大腦、神經、脊隨等部位都會出現腫瘤，他也因此經歷了多次手術。此外，尼克的左眼僅有25%視力，右眼則為全盲。

雖然尼克努力地對抗病魔，並時常以爽朗微笑出現在眾人眼中，但根據當地媒體《Cleveland Scene》稍早消息，他在今日遺憾地於密西根州去世，得年26歲。

提到尼克，球迷們印象最深的，或許是他為球隊抽籤時的表現。作為老闆愛子，他多次代表騎士抽取選秀順位，更在2011、2013兩年帶回狀元籤，前者最終兌換成了厄文（Kyrie Irving）可以說，尼克是騎士能在2016年奪冠的隱形功臣之一。

騎士

相關新聞

NBA／戴維斯回魂全能演出 湖人掌控攻守節奏痛宰勇士30分

湖人勇士第三戰移師洛城，比賽進行到第二節5分14秒時，穆迪（Moses Moody）切入禁區遭到戴維斯（Anthony Davis）封阻，倒地後的他隨手拉了一下戴維斯的右腳，被吹了一次惡意犯規，讓里夫

NBA／勇士客場慘輸湖人30分 主帥柯爾點出問題

NBA衛冕軍勇士隊今天進攻當機，第二節僅拿18分，第三節也只有20分，教頭柯爾（Steve Kerr）第四節開始不到3分...

NBA／狂勝30分仍保持警戒 詹姆斯：對勇士沒有鬆懈空間

湖人隊今天在主場以127：97大勝勇士隊，不過，身經百戰的詹姆斯（Lebron James）並不以此驕傲，而是提醒隊友別因此鬆懈。 本日，詹姆斯早早抵達球場練投，卻未在比賽初期展現進攻欲望，直到

NBA／戴維斯再創恐怖全能數據 歐拉朱萬後聯盟首見

前一場表現低迷的戴維斯（Anthony Davis），再回到主場後又重新展現生龍活虎的攻守威能。出賽33分鐘，10投7中包括12罰11中，繳出25分13籃板3助攻4阻攻3抄截的全能數據。 根據統

NBA／無懼慘輸湖人30分 浪花兄弟放話：下一戰回應

衛冕軍勇士隊今天遭湖人隊以30分差距痛擊，當家射手之一的湯普森（Klay Thompson）形容球隊打出糟糕一戰，但他強...

NBA／回歸上演拉桿灌籃秀 巴特勒：平常只是不想而已

熱火隊今天在主場壓制尼克隊，輕鬆取得勝利，其中，傷癒復出的巴特勒（Jimmy Butler）還在賽中上演灌籃秀，證明自己狀況良好。 在次輪首場比賽受傷的巴特勒，經過一場休息後，於今日重新回到場上

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦